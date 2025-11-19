Отбранителните иновации на ЕС се крепят на Франция и Германия

Разходите за научноизследователска и развойна дейност в областта на отбраната в Европейския съюз (ЕС) са се увеличили над два пъти през последните пет години. Според Европейската агенция по отбрана (EDA) те са нараснали от 9 млрд. евро през 2020 г. до очакваните 17 млрд. евро през 2025 г., съобщава Euronews.

Данните на Евростат междувременно показват по-ниски стойности поради различните методологии, но все пак сочат увеличение от над 25% между 2018 г. и 2023 г., който е и последният наличен период на анализ.

Според военни експерти руското нахлуване в Украйна е ключов двигател за този скок.

Euronews разглежда кои страни инвестират най-много в научноизследователска и развойна дейност в областта на отбраната в Европа. Проучването оценява и как са се променили разходите през последните две десетилетия.

Данните на EDA показват, че разходите за научноизследователска и развойна дейност в областта на отбраната в ЕС достигат 7,9 млрд. евро през 2005 г. Тази стойност се увеличава значително през 2024 г., достигайки 13,2 млрд. евро, като се очаква сумата да нарасне до 17 млрд. евро през 2025 г.

Руската инвазия в Украйна е движещият фактор

„Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна е основният движещ фактор за нарастването на разходите за отбрана и следователно на разходите за научноизследователска и развойна дейност в цяла Европа“, коментира Кале Хокансон, учен от Шведската агенция за отбранителни изследвания. „Въпреки че инвестициите в отбрана в Европа вече се увеличаваха през последното десетилетие, войната в Украйна отбеляза важен поврат“, добавя той.

Хокансон смята, че новата цел на НАТО за разходи за отбрана от 3,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) ще допринесе допълнително за увеличаване на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност в сектора.

EDA е отказала да предостави данни на ниво държава.

Разходи за развойна дейност в сектора на отбраната на ЕС

Евростат публикува данни на ниво държава, но цифрите на статистическата служба на ЕС са много по-ниски от тези на EDA. Те обаче се основават на данни от 2023 г.

Евростат отчита разходи за 4,07 млрд. евро през 2023 г., докато EDA регистрира 11 млрд. евро.

Франция и Германия осигуряват три четвърти от разходите за отбрана в ЕС

Франция отчита най-високите разходи за научноизследователска и развойна дейност в областта на отбраната в ЕС. През 2023 г. страната е инвестирала 1,6 млрд. евро по това направление за своята отбранителна промишленост.

Германия е втора с 1,4 млрд. евро. Заедно двете страни са похарчили малко над 3 млрд. евро. Това представлява близо три четвърти от разходите на ЕС за научноизследователска и развойна дейност в областта на отбраната (74%).

Испания е на трето място с 378 млн. евро.

Американският президент Доналд Тръмп обаче е недоволен от Испания. „Те са единствената страна, която не увеличи разходите до 5%...“, заяви той през октомври.

Тръмп многократно призовава членовете на НАТО да увеличат собствените си разходи за отбрана. Испания беше единствената от 32-те страни членки, която не се ангажира да увеличи военните разходи до 5% от своя БВП.

Класация на страните в Европа по размера на разходите за развойна дейност в сектора на отбраната

Нидерландия и Швеция са сред лидерите

Нидерландия и Швеция допълват челната петица. Нидерландия е похарчила 200 млн. евро за научноизследователска и развойна дейност в областта на отбраната, докато сумата при Швеция достига 176 млн. евро. Заедно те държат 9,2% от общия размер на разходите в ЕС през 2023 г.

Италия, една от водещите икономики на ЕС, е извън петицата. Тя е на седмо място със 73 млн. евро.

Шест държави от ЕС отчитат нулеви разходи за научноизследователска и развойна дейност в областта на отбраната, докато други шест са вложили по-малко от 10 млн. евро.

Различните приоритети на правителствата

Рафаел Лос, политически сътрудник в Европейския съвет по външни отношения (ECFR), отбелязва, че макар Франция и Германия през 2023 г. общо да формират 43% от разходите на ЕС за отбрана, делът на двете страни при разходите на ЕС за научноизследователска и развойна дейност в областта на отбраната е 75%.

„До голяма степен това отразява различните приоритети на правителствата за това как да харчат средствата си за отбрана. Според оценки на НАТО например Италия и Испания заделят по-голям дял от средствата си за отбрана за персонал, отколкото всеки друг съюзник“, подчертава Лос.

По думите му, тъй като научноизследователската и развойна дейност в областта на отбраната се възползва от екосистемата за граждански иновации и обратното, Германия и Франция, с техните развити системи за висше образование и публично финансиране, са в добра позиция да поддържат относително добре функциониращи, разнообразни и иновативни сектори за научноизследователска и развойна дейност в областта на отбраната.

Хокансон посочва от своя страна, че голяма част от най-модерната отбранителна промишленост на Европа е концентрирана в шест държави: Франция, Германия, Обединеното кралство, Италия, Испания и Швеция.

„Следователно, най-интензивните научноизследователски и развойни дейности често произхождат от тези страни“, коментира той.

Според анализа на EDA през 2024 г. общите разходи за отбрана в ЕС достигат 343 млрд. евро, което е с 19% повече спрямо 2023 г. С това разходите за отбрана достигат 1,9% от БВП.

През 2023 г. разходите на страните от ЕС за отбрана възлизат на 227 млрд. евро, или 1,3% от БВП, показва оценка на Евростат.

Възходящата тенденция „подчертава фокуса на държавите членки върху засилването на военните способности в отговор на променящата се среда за сигурност“, изтъква EDA.

Според агенцията увеличението на разходите за отбрана, съчетано с все още ограничения дял на съвместните проекти между държавите членки, създава „уникална възможност за пълноценно използване на възможностите за сътрудничество, използване на възможностите за финансиране от ЕС и подобряване на ефективността на разходите и оперативната съвместимост на оръжейните системи в европейските страни“.