Airbus: Европа трябва спешно да подсили военните си способности

Европа трябва спешно да увеличи военните си способности в области, вариращи от капацитет за водене на дигитална война до нискоорбитиращи спътници и ядрено възпиране. Това предупреди председателят на Airbus Рене Оберман, цитиран от Bloomberg.

Континентът е станал твърде зависим от американските военни и космически възможности, особено във време, когато отношенията с Белият дом става все по-трансакционни, посочи Оберман в рамките на конференцията „Берлински международен диалог“ в събота. Лидери от страни като Обединеното кралство, Франция и Германия трябва да разработят планове, които насърчават иновациите, добави той.

„Време е да действаме сега“, каза той. Ако успеем да постигнем нова форма на сътрудничество между бизнес и политическите лидери, ще имаме много по-голям шанс да спечелим, допълни още мениджърът.

Говорейки на същото събитие, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изпрати подобно послание.

„Сега сме в ера на геоикономиката“, каза тя. „Трябва да преосмислим начина, по който гледаме на предизвикателствата пред икономиката и националната ни сигурност“, допълни още Фон дер Лайен.

По темата за ядрената отбрана, Оберман от Airbus каза, че „трябва бързо да обмислим сега, заедно с нашите френски и британски партньори, как можем да увеличим нашите способности и в областта на ядреното възпиране и да затворим празнината в способностите в областта на тактическите ядрени способности“.

По отношение на космическите комуникационни системи Оберман заяви, че Европа изостава от програмите за изстрелване на ракети на САЩ, Китай и Индия. Това е довело до зависимост от Starlink на Илон Мъск за достъп до спътници в ниска околоземна орбита, които са от решаващо значение за комуникационни, граждански и военни приложения.

Европейските лидери трябва да се стремят да създадат алтернативна мрежа, за да намалят рисковете за сигурността, каза Оберман. Партньорството в областта на космическите технологии, което Airbus изгражда с Leonardo от Италия и френската Thales, може да играе ключова роля в това, допълни още.

То „поне има добър шанс да бъде достатъчно силно и способно да осигури необходимото ниво на конкуренция“, каза още мениджърът.

Оберман също така призова правителствата да правят поръчки, които осигуряват на младите технологични компании по-бърз достъп до парични средства, като по този начин се стимулира способността им да се развиват.