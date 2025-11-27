Руското военно командване постави в тежка позиция своите войници в Купянск

Изявленията на главнокомандващия на руската армия ген. Валерий Герасимов за окупацията на Купянск постави в трудна позиция военната група "Запад", която действа в региона. На 21 ноември Герасимов докладва публично директно на руския президент Владимир Путин, че операцията за "прочистване" на града от украинските позиции е изцяло приключила.

Но нито един наблюдател, включително и руските, не потвърждава превземането на града и според украинския Център за отбранителни стратегии това принуждава руснаците сега да извършват прибързани, необмислени и зле подготвени действия, за да се справят бързо със задачата.

Украински военни анализатори отбелязват, че руснаците са консолидирали позиции в северните и централите части на града. Украинските защитици ги изтласват от западните части, опитвайки се да прережат логистичните им линии. Ако успеят, ще се повтори ситуацията около Добропиле - щурмът на полк "Азов" в района позволи на украинците да удържат позиции около агломерацията Покровск - Мирнохрад.

Ожесточававане на бойните действия

Данните на ВСУ към 22 часа на 26 ноември показват рязко увеличаване на интензивността на бойните действия. Регистрирани са 216 атаки спрямо 147 ден по-рано. Русия е извършила и 41 въздушни удара със 103 управляеми авиационни бомби, както и 3000 артилерийски обстрела. Използвани са и 3100 fpv-дрона.

Значително се увеличава активността в Лиманското направление. Има данни за превземането на Ямпол, което отваря пътя на руснаците към град Лиман. Към 22 часа на миналото денонощие тук са регистрирани 43 бойни действия. Това е съизмеримо с най-горещата точка на фронтовата линия в последните месеци - Покровск, където са отбелязани 49 атаки. В свързаното с града Олександривско направление се съобщава за 14 атаки към този час на миналото денонощие.

Руските войски навлязоха в Покровск на 31 юли и оттогава се водят тежки градски боеве. Според оценките на Института за изучаване на войната (ISW) за тези 118 дни руснаците държат под контрол 66% от територията на града.

Интензивни са боевете и в Костантинивското направление, както и в Хуляйполе (17), обстрелвано масирано с авиационни бомби.

От Генералния щаб на ВСУ обявиха преди ден, че руските военни преувеличават своите успехи и слабостите на украинската армия и това е видно и на южния фронт. Оттам признават, че ситуацията в Запорожка област се влошава - увеличават се руските щурмови операции, използваните дронове и артилерийските обстрели, но ВСУ изпраща подкрепления. Спрямо ситуацията се оценява дали има сили да бъдат удържани позиции, или военните да се изтеглят на по-защитени позиции.

Украйна увеличава производството на собствени системи за ПВО

Украйна ще увеличи производството на собствени системи за противовъздушна отбрана малък и среден обсег, съобщи президентът Володимир Зеленски в своето обръщение за 1372-ия ден от пълномащабната война. Тези системи са необходими както за фронтовата линия, така и за защитата на енергийните съоръжения, поясни той.

Производството на оръжия е гаранция за сигурност. Украинците не могат да зависят от това, което ни се удаде да намерим на пазара или в складовете на партньорите", допълни още Зеленски.

Украйна вече произвежда голяма част от оръжията, които използва на фронта - около 60%. Това са основно дронове - fpv и далекобойни, ракети и артилерийски снаряди и бронирани машини, но страната зависи много и от западните си партньори (най-вече САЩ) за системи за ПВО и ракети за тях - основно за да се справи с балистичните ракети, изстрелвани от Русия.

Украйна получава оръжия на стойност около 1 млрд. долара месечно от своите партньори, каза преди ден генералният секретар на НАТО Марк Рюте. До края на годината по програмата PURL, предвиждаща покупката на американски оръжия за нуждите на Киев, ще бъдат осигурени оръжия и боеприпаси за 5 млрд. долара, допълни още той.

Зеленски: Украйна може да защити своите интереси, струва си да ни подкрепите

Украинският президент отбеляза случващото се на бойното поле и посочи, че удържането на позициите помага при преговорите. Украйна може да защитава своите интереси и аргументи за това са далекобойните удари, защитата на позиции на фронтовата линия, всяка единица унищожена техника, каза той.

"Заслужава си да подкрепите Украйна, да помогнете на Украйна и не на Украйна трябва да бъде оказван натиск за мир, а на Русия - единствената причина за продължаването на тази война", категоричен беше Зеленски.

Русия не показва желание да прекрати войната

Русия не показва желание да прекрати войната, каза върховният представител на ЕС по въпросите за външните работи Кая Калас. И руски висши държавни служители го потвърждават с изявленията, че не може да се говори за никакви отстъпки или отказ от целите на "специалната военна операция".

Зам.-министърът на външните работи Сергей Рябков каза по време на брифинг, че Русия е готова да постигне заявените си цели в преговори, но ще продължи да воюва, ако има каквито и да е неуспехи, предаде Sky News.

В Москва настояват да бъдат изпълнени договорките, направени между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин по време на срещата им в Аляска през август. И двете страни не съобщиха какво е постигнато по време на разговорите.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, цитиран от ТАСС, че е твърде рано да се говори за пробив в преговорите, за който съобщава американският президент.