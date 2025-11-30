Европейската космическа агенция се готви за по-голяма роля за отбрана

Европейската космическа агенция ще има рекорден бюджет за следващите три години - 22,1 млрд. евро, пише европейското издание Politico. Членовете на агенцията също така са одобрили и мамандат да бъдат включени разходи за сигурност и отбрана, което е голяма промяна в организацията на организацията.

Европейската космическа агенция от създаването си декларира, че работи за "мирното използване" на космоса.

Сега 23-те държави, които са членове на агенцията отбелязват, че тя предлага инструченти за развитие на космическите технологии и системи за сигурност и отбрана.

Politico припомня, че войната в Украйна е показала значението на космическите технологии за отбраната - при разузнаване, комуникации и други операции за осигуряване на фронтовата линия. Европа също така иска да намери начин да намали своята зависимост от САЩ и компанията на Илон Мъск SpaceX.

Полша е един от водещите членове в Европейската космическа агенция, който пледира за промяната на основната задача на организацията. В момента се обсъжда и отварянето на офис на агенцията във Варшава, който да се съсредоточи в отбранителните функции.

В бюджета за следващите три години на Европейската космическа агенция са включени 3,4 млрд. евро за наблюдение на Земята, 2,1 млрд. евро за комуникации и 900 млн. евро за нови космодруми в Европа. Предишният тригодишен бюджет беше на стойност 17 млрд. евро.

Най-големият донор за бюджета е Германия с 5 млрд. евро, а Франция и Италия отпускат по 3 млрд. евро.

Почти всички държави от ЕС са членове на агенцията като само четири държави остават извън, но са подписали споразумения за сътрудничество - България, Малта, Кипър и Хърватия.