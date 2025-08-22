Как Космосът се превръща в новото бойно поле на световните сили

Докато Русия провеждаше парада си за Деня на победата тази година, хакери, подкрепящи Кремъл, "отвлякоха" орбитален спътник, който предоставя телевизионна услуга на Украйна.

Вместо обичайното предаване, украинските зрители видяха кадри от парада, излъчвани от Москва, с танкове, войници и оръжия. Посланието имаше за цел да сплаши украинците и показва как войната в XXI век се води не само по суша, море и въздух, но и в киберпространството и космическите простори, пише EuroNews.

Деактивирането на спътник може да нанесе опустошителен удар без нито един куршум и това може да се направи чрез атака срещу софтуера за сигурност на спътника или чрез нарушаване на способността му да изпраща или приема сигнали на/от Земята.

„Ако можете да попречите на способността на спътника да комуникира, можете да причините значителни смущения“, коментира Том Пейс, главен изпълнителен директор на NetRise, компания за киберсигурност, фокусирана върху защитата на веригите на доставки.

„Помислете за GPS. Представете си, ако населението загуби това, и объркването, което би причинило“, добавя Пейс.

Сателитите са краткосрочното предизвикателство

Повече от 12 хил. действащи спътника обикалят около Земята и играят критична роля не само в радиоразпръсквателните комуникации, но и във военните операции, навигационните системи като GPS, събирането на разузнавателна информация и икономическите вериги на доставки.

Те са ключови и за ранното откриване на изстрелвания, което може да предупреди за приближаващи ракети. Това ги превръща в значителна уязвимост за националната сигурност и основна цел за всеки, който иска да подкопае икономиката или военната готовност на противника – или да нанесе психологически удар, както направиха хакерите, подкрепящи Русия, за да излъчат парада за Деня на победата в Украйна.

Хакерите обикновено търсят най-слабото звено в софтуера или хардуера, който поддържа спътник или контролира комуникациите му с планетата. Самото орбитиращо устройство може да е сигурно, но ако работи с остарял софтуер, това може лесно да бъде експлоатирано.

Когато руските сили нахлуха в Украйна през 2022 г., последва атака срещу Viasat, базираната в САЩ сателитна компания, използвана от украинското правителство и военни. Хакерската атака, за която Киев обвини Москва, използва зловреден софтуер, за да зарази десетки хиляди модеми, което доведе до прекъсване в широки части от Европа.

Служители по националната сигурност твърдят, че Русия разработва ядрено космическо оръжие, предназначено да унищожи почти всеки спътник в ниска околоземна орбита едновременно. Оръжието би съчетало физическа атака, която би се разпространила, за да унищожи повече спътници, докато ядреният компонент би се използвал за изгаряне на електрониката им.

Ако оръжието бъде използвано, това би нарушило международен договор, който забранява оръжия за масово унищожение в Космоса.

Американският конгресмен републиканец Майк Търнър посочва, че подобно оръжие може да направи ниската околоземна орбита неизползваема за спътници за период до една година. Ако бъде използвано, последиците биха били опустошителни: потенциално САЩ и техните съюзници биха били уязвими към икономически катаклизми и дори ядрена атака.

Русия и Китай също биха загубили спътници, въпреки че се смята, че са по-малко зависими от тях.

Търнър сравнява оръжието, което все още не е готово за разполагане, със „Спутник“ - руския спътник, който даде началото на космическата епоха през 1957 г. „Ако това противосателитно ядрено оръжие бъде поставено в Космоса, това би бил краят на космическата епоха“, казва Търнър.

„Никога не трябва да му се позволява да излиза в Космоса. Това ще е Кубинската ракетна криза в Космоса“, добавя той.

До Луната и отвъд

Ценните минерали и други материали, открити на Луната и в астероиди, биха могли да доведат до бъдещи конфликти, тъй като страните се стремят да експлоатират нови технологии и енергийни източници.

Шон Дъфи, изпълняващият длъжността ръководител на американската космическа агенция НАСА, обяви този месец планове за изпращане на малък ядрен реактор на Луната. Той коментира, че е важно САЩ да го направят преди Китай или Русия.

Луната е богата на материал, известен като хелий 3, който според учените може да се използва в ядрен синтез за генериране на огромни количества енергия.

Въпреки че тази технология е все още на десетилетия разстояние, контролът над Луната през следващите години може да определи кои държави ще се очертаят като суперсили, според Джоузеф Рук, експерт по киберсигурност, базиран в Лондон, който е работил в британската отбранителна индустрия и сега е директор на отдела за анализ на риска във фирмата Recorded Future.

Краят на Студената война временно спря много инвестиции в Космоса, но конкуренцията вероятно ще се увеличи, тъй като обещанието за добив на минерали на Луната става реалност. „Това не е научна фантастика. Бързо се превръща в реалност“, казва Рук. „Ако доминирате над енергийните нужди на Земята, това е краят на играта“, добавя той.

Китай и Русия обявиха планове за собствени ядрени централи на Луната през следващите години, а САЩ планират мисии до Луната и Марс. Изкуственият интелект (AI) вероятно ще ускори конкуренцията, както и търсенето на енергията, от която се нуждае технологията.

Въпреки стъпките си в Космоса, Китай се противопоставя на всякаква извънземна надпревара във въоръжаването, според Лиу Пънгю, говорител на китайското посолство във Вашингтон. Той казва, че именно САЩ заплашват да милитаризират последната граница.

„Те продължават да разширяват военната си мощ в Космоса, създават космически военни съюзи и се опитват да превърнат космоса във военна зона“, казва Лиу.