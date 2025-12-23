IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

САЩ ще конструират нов клас бойни кораби на името на Доналд Тръмп

Президентът заяви, че иска лично да участва в проектирането им, защото държи много на естетиката

08:41 | 23.12.25 г. 2
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

САЩ ще конструират нов клас бойни кораби, който ще носи името на президента Доналд Тръмп. Това съобщава БТА, позовавайки се на световните агенции. Франс прес припомня по този повод, че е изключително нетипично кораби да бъдат кръщавани на действащ американски президент.

„Тези кораби ще бъдат най-добрите в света“, увери Тръмп по време на пресконференция в резиденцията си във Флорида. Тръмп поясни, че първоначално ще бъдат конструирани два бойни кораба от „клас Тръмп“, които той описа като по-големи, по-бързи и 100 пъти по-мощни. Тръмп поясни, че строителството на двата първи кораба ще отнеме около две години и половина. После бързо ще бъдат построени още 10 кораба, а накрая те ще бъдат общо 20-25.

„Всеки от тях ще бъде най-големият военен кораб в историята на нашата страна и дори на света“, заяви Тръмп. Той уточни, че корабите ще бъдат оборудвани с оръдия и лазери и че могат да носят и хиперзвукови и ядрени оръжия

Президентът заяви, че иска лично да участва в проектирането на плавателните съдове, защото държи много на естетиката.

Свързани статии

Той предупреди, че новият клас бойни кораби ще бъде изграден като послание към целия свят, а не към Китай. „Ние се разбираме много добре с Китай“, заяви той.

„Ще започнем да харчим пари за строителство на самолети и кораби и за нещата, от които се нуждаем, не след 10 или 15 години. Нуждаем се от тях сега“, заяви Тръмп.

Държавният глава обяви и, че идната седмица ще проведе среща с големи компании в областта на отбраната, за да обсъди с тях въпроса със забавените производствени графици. Тръмп добави, че дискусиите ще разгледат ролята, която възнагражденията на мениджърите на компаниите, обратното изкупуване на акции и дивидентите може би играят в неуспеха на компаниите да постигнат производствените си цели.

Ройтерс съобщи миналата седмица, че администрацията на Тръмп планира заповед за ограничаване на дивидентите, на обратното изкупуване на акции и на заплатите на ръководните кадри на военните доставчици, чиито проекти са надхвърлили бюджета и са забавени.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 08:41 | 23.12.25 г.
доналд тръмп икономиката на сащ
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 4 rate down comment 1
Markovich
преди 1 час
Президент Камачо отново сияе. Щял лично да участва в проектирането. Американците тепърва ще разбират колко са сбъркали на последните избори.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 4 rate down comment 2
гъбко
преди 2 часа
Хаха ... !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още