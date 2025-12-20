Досиетата Епстийн: а къде е Тръмп?

Министерството на правосъдието на САЩ публикува нова серия документи от разследванията си по случая с починалия финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, информира Ройтерс.

Документите, свързани с Епстийн, са сериозен политически проблем за американския президент Доналд Тръмп, тъй като много от неговите поддръжници и републиканците в Конгреса изискваха тяхното публикуване. Остава да се види дали това частично публикуване ще удовлетвори критиците му.

Ройтерс предлага няколко първоначални извода от публикуваните документи, пише БТА.

Тръмп почти не присъства

Големият въпрос преди публикуването на документите беше колко значително ще бъде присъствието на Тръмп в тях? Той и Епстийн бяха приятели и често са се срещали през 90-те години и началото на новия век.

Тръмп казва, че двамата са се скарали преди първата присъда на Епстийн през 2008 г.

Публикуваните документи, които съдържат стотици хиляди страници, се отличават с липсата на споменавания на Тръмп. Министерството на правосъдието заяви, че през следващите две седмици ще бъдат публикувани още документи.

Първоначалният преглед на архива от Ройтерс установи, че има малко снимки на Тръмп или споменавания за него в документите. Има една снимка на Епстийн, на която той държи чек с името на Тръмп, и отделна снимка, направена в къщата на Епстийн в Манхатън, на която се вижда копие от книгата на Тръмп от 1997 г. "Тръмп: Изкуството на завръщането", в библиотеката.

Името на Тръмп се появява в списъците с пътували с частния самолет на Епстийн, които са включени в първата партида материали, публикувани от Министерството на правосъдието през февруари.

Тръмп и няколко членове на семейството му също присъстват в бележника с контакти на Епстийн, който е оповестен през 2021 г. по време на съдебния процес срещу Гислейн Максуел, бившата сътрудничка на Епстийн, осъдена за трафик на деца с цел сексуална експлоатация и други престъпления.

Тръмп често е отричал да е извършил някаква простъпка, свързана с Епстийн, или да е знаел за престъпленията му, когато двамата са се срещали във Флорида.

Бил Клинтън се откроява

Документите съдържат редица споменавания и снимки на бившия президент от Демократическата партия Бил Клинтън. Има няколко снимки на Клинтън, включително една, на която той е в басейн с Максуел и неизвестно лице.

Други показват Клинтън в джакузи, а на трета млада жена седи на подлакътника на стола му с ръка, прегърнала раменете му. На снимката лицето ѝ е заличено.

Публикуването на снимките с Клинтън може да е в противоречие с политиката на министерството на правосъдието да не публикува материали, свързани с текущи разследвания.

Тръмп, републиканец, нареди на министерството на правосъдието да разследва връзките на Клинтън с Епстийн, което критиците определиха като опит да отклони вниманието от собствените си връзки с бившия финансист.

Клинтън отрича да е знаел за престъпленията на Епстийн, когато двамата са общували и пътували заедно, и заяви, че би искал никога да не се е срещал с него.

Ейнджъл Юрина, заместник-началник на кабинета на Клинтън, опроверга, че бившият президент на САЩ е знаел нищо за престъпленията на Епстийн, когато двамата са общували.

1200 жертви и роднини, 254 масажистки

Заместник-генералният прокурор Тод Бланш съобщи в писмо до Конгреса, че ведомството е идентифицирало повече от 1200 жертви на Епстийн и техните роднини по време на "изчерпателен преглед" на документите.

Един от документите е списъкът с масажистки на Епстийн, който съдържа 254 имена. Всичките са зачеркнати.

Бланш казва, че публикуваните документи включват досиета на ФБР от разследванията на Епстийн през 2018 и 2006 г. и разследването на смъртта му през 2019 г., наред с други материали.

Сериозни редакции и възмущение

Много от документите, публикувани от Министерството на правосъдието, са силно редактирани. Един от редактираните файлове, документ с обем 119 страници, който изглежда, че съдържа показания пред жури, също е изцяло зачеркнат. Още три документа от по 100 страници всеки са напълно редактирани.

Някои демократи осъждат това, че Министерството на правосъдието не публикува всички файлове, свързани с Епстийн, в срока, определен от закон, приет от Конгреса през ноември и подписан от президента Тръмп. Адам Шиф, сенатор от Демократическата партия, призова главната прокурорка Пам Бонди да се яви пред Конгреса и да обясни защо всички документи не са оповестени.

Чък Шумър, висш сенатор от Демократическата партия, коментира: "Този набор от силно редактирани документи, оповестени от Министерството на правосъдието, е само малка част от всички доказателствени материали."

Тръмп и ведомството вероятно ще изтърпят още критики през следващите дни заради оскъдността на публикуваните в петък документи и факта, че сегашният президент едва се споменава, докато Клинтън се появява на много места в тях. В крайна сметка Тръмп вероятно все още не е оставил зад себе си скандала около Епстийн, отбелязва Ройтерс.