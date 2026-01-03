Украйна очаква провокации от Кремъл, руските военни се прегрупират в Донбас

Украинското външно разузнаване предупреди за възможни провокации - атентати, организирани от Кремъл, в опит да бъдат саботирани преговорите на Киев със САЩ и европейските съюзници. Първите такива срещи са вече планирани на 3 януари като в Киев се очакват съветници по националната сигурност на европейски партньори и представители на САЩ. В началото на новата седмица пък ще има разговори на ниво лидери в Европа.

Предупрежденията на външното разузнаване на Украйна са, че могат да бъдат организирани атентати около Коледните празници в Русия, които се отбелязват по Юлианския календар в първата седмица на януари. Очакванията са, че могат да бъдат извършени в религиозни храмове в окупираните части на Украйна или на територията на Русия и за тях ще бъдат обвинени украинските служби. За целта ще бъдат използвани части от дронове, които са събирани от други места.

Според украински военни анализатори подобни актове могат да бъдат използвани не само за дискредитиране на Украйна, но и за мобилизация в Русия и напълно законно да бъдат отправяни наборници и резервисти на бойното поле.

В края на декември Русия обвини Украйна, че е атакувала резиденция на руския президент Владимир Путин в Новгородска област (вероятно "Вадай"). След критиките ,че не представя доказателства, руските военни занесоха на американското военно аташе в Москва части от дрон - контролер със записани данни от полета. Преди това по руските телевизии бяха показани карти и графики на полети на дроове, както и видео с части, за които се посочи, че са от украински дронове във Валдай, но кадрите не могат да бъдат геолокализирани. Не са споделени и метаданните, за да бъде отчетено кога са направени.

The Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на свои източници в американските служби, че няма данни, които да потвърждават руските заявления за обстрела.

Украйна отхвърли обвиненията, че са опитали да атакуват резиденция на руския президент, посочвайки че това е опит да бъдат спрени преговорите със САЩ.

Съобщенията бяха разпространени след срещата на украинския президент Володимир Зеленски с американския президент Доналд Тръмп във Флорида. Двамата съобщиха за напредък, а Зеленски уточни, че гаранциите за сигурността на Украйна от САЩ са изцяло уговорени.

Първоначално американският президент Доналд Тръмп заяви, че е "много ядосан" от информацията, която му е съобщил лично Владимир Путин. Два дни по-късно обаче вече не изглеждаше толкова ядосан, споделяйки статия от New York Post, в която се говори, че руските обвинения са фалшиви.

Институтът за изучаване на войната (ISW) обърна внимание в своите сводки, че информацията за атаките по резиденцията на Путин се различава от досегашите съобщения за удари. Обикновено те са съпроводени с редица видеа и снимки от местни жители, които могат да бъдат геолокализирани, както и публикации на властите, които неглижират атаките. Според анализаторите жителите във Валдай също не съобщават за взривове, каквито може да се очакват при унищожаването на 91 дрона, за които говори външният министър Сергей Лавров.

Няма признаци, че Русия се готви да сложи край на войната

Руските военни се прегрупират в Луганска, Донецка, Харковска и Сумска област и макар че има известен спад на интензивността на бойните действия в последните седмици, очакванията са, че се подготва нова руска офанзива още през януари. Това отбелязва говорителят на Обединените сили на Украйна Виктор Трехубов пред "Еспресо". В първия ден на 2026 година Генералния щаб на ВСУ съобщи за по-малко от 100 атаки на фронтовата линия.

В последните дни Украйна е в очакване и на масирани въздушни обстрели.