МААЕ съобщи за атаки по критични подстанции, свързани с ядрените централи в Украйна

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи за атаки по критични подстанции, свързани с ядрените централи на Украйна. Организацията внимателно следи ситуацията с оглед ядрената безопасност, каза ръководителят Рафаел Мариано Гроси. Агенцията отбелязва още и пълното обезточване на Чернобилската АЕЦ, което затруднява охлаждането на разрушения реактор, поставен под саркофаг за защита след аварията през 1986 година. Малко по-късно украинските енергийни служби възстановиха нормалното захранване за централата.

Руските власти неглижираха ситуацията и я определиха като "драматизация". Пред ТАСС постоянният представител на Русия в МААЕ Михаил Улянов съобщи, че има опити незначителни прекъсвания на захранването да бъдат представени като заплаха за ядрената сигурност на Европа. През миналата година руски дрон удари саркофага на Чернобилската АЕЦ и оценката на ядрените експерти беше, че той вече не изпълнява защитната си роля и трябва да бъде подменен.

От МААЕ поне 10 пъти са фиксирали и прекъсването на всички захранващи кабели за Запорожката АЕЦ, която беше окупирана от Русия през 2022 г. и оттогава е в "студен режим" на работа. При това положение електрозахранването, важно за охлаждането на реакторите, се извършва от генератори. За пореден път централата загуби захранването си в началото на януари и беше отново възстановено само преди броени дни.

В последните месеци МААЕ стана посредник за прекратяване на бойните действия в региона, докато украинските служби отново възстановят връзките. През уикенда военното разузнаване на Украйна съобщи, че Русия има план да атакува подстанции, свързани с ядрените централи, за да предизвика срив на цялата енергийна система на страната.

Отразяването на последната ракетна атака е коствало на Украйна 80 млн. евро

Само стойността на ракетите, с които ВВС на Украйна отби последната руска атака, е 80 млн. евро, съобщи в разговор с журналисти в WhatsApp Володимир Зеленски. В нощта срещу 20 януари украинската противовъздушна отбрана (ПВО) е отразила удари с 336 дрона, 18 балистични и 15 крилати ракети, както и ракета "Циркон".

ВВС съобщи, че със системите за ПВО, бойна авиация, мобилни групи и средствата за радиоелектронна борба са били унищожени 14 балистични и 13 крилати ракети, както и 315 дрона. Това е съществено подобрение спрямо успеваемостта при последните ракетни удари и се дължи на нова доставка с ракети за системите за ПВО - основно за Patriot.

В своето вечерно обръщение за 1427-ия ден от пълномащабната война украинският президент обаче критикува работата по дроновете и посочи, че има достатъчно дронове прехващачи и други възможности. Преди ден министърът на отбраната Михайло Федоров съобщи, че Украйна започва да разработва защитен купол срещу дронове, но това ще отнеме време.

Прехващачи с изкуствен интелект

В интервю за The Washington Post Федоров отбелязва, че Украйна има огромна база с данни за руските въздушни атаки и е сключила договор с американската компания Palantir, която да помогне за внедряването на изкуствен интелект в дроновете прехващачи.

За обучението им ще бъде използвана натрупаната в последните близо четири години информация. Самите дронове са украинска разработка, която страната все още не е споделила със своите партньори.

Плановете са до шест месеца Украйна да има на разположение национална автономна система за защита от дронове.

Федоров беше назначен на поста министър на отбраната в началото на януари. Преди това отговаряше за цифровизацията и на него се дължи широкото навлизане на новите технологии, които използват украинските военни. При встъпването си в длъжност Федоров обясни пред парламента, че целта му е повече роботизирани системи и машини на бойното поле, за да бъдат защитени хората.

Турция показа дрон, приближаващ се до характеристиките на изтребител

Турската компания Bayraktar, която стана един от водещите производители на дронове, използвайки опита си във войната в Украйна, съобщи за новия модел Kizilelma, който при тестови полет е достигнал полет от 0,8 маха. Според анализатори това го приближава до характеристиките на изтребител.

Теглото на дрона е между 6 до 8,5 тона, а товароносимостта е 1,5 тона. Разпространените видеа от тестовия полет показват, че има и място за поставяне на ракети.

Русия обстрелва логистичните пътища на украинските военни в дълбочина до 100 км

Русия обстрелва логистични пътища на дълбочина между 25 и 100 км в тила, сочат данни на украинския Център за отбранителни стратегии. Тази тактика е най-успешна в Покровското направление и към Хуляйполе. Именно това са двете точки с най-голяма интензивност на бойното поле в последните месеци. Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 20 януари сочат, че това се запазва - има 36 атаки около Покровск. Украински военни съобщават, че земята е замръзнала и може да се очаква и опит за механизирана атака по позициите им в града - в северните части на града. Украйна удържа тези позиции от месеци. Руснаците опитват да се укрепят в източните покрайнини - край Гришине, където са и най-ожесточените боеве в последните дни.

Има забавяне на темпото край Хуляйполе с 9 отразени битки. Интензивни остават боевете за Костянтинивка (14), за Лиман (11), както и в Харковска област, където руснаците опитват да създадат буферна зона от май 2024 година.

Данните на ВСУ показват видимо забавят бойните действия през миналото денонощие. Съобщава се за 110 атаки спрямо 165 ден по-рано. Русия е извършила и 74 въздушни удара, при които са използвани 184 управляеми авиационни бомби, както и 3800 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места. Използвани са и 7700 fpv-дрона.

ВВС на Украйна съобщават за 97 дрона и балистична ракета "Искандер - М" по украинските градове в нощта срещу 21 януари. Системите за ПВО са унищожили 84 дрона, но има попадения на една ракета и 13 дрона в 11 локации. Под обстрел са основно източните и южните части от страната.

Киев продължава да се бори с щетите от последните въздушни атаки

Киев все още се опитва да преодолее последствията от последните удари - водоснабдяването беше напълно възстановено, но към 4000 жилищни сгради все още са без топлоснабдяване. Продължават и усилията на енергийните дружества по възстановяване на електроснабдяването.

Украйна също извърши въздушни атаки по енергийни съоръжения в руския тил. Местните власти съобщават за поражения по топлоцентрала в Орловска област, причинили спиране на тока и водоснабдяването в две населени места в областта. Има данни и за удар по енергийна инфраструктура в Белгород, където проблемите с електрозахранването при удара от 10 януари още продължават.

Руски военни кореспонденти съобщават за паднала ракета за ПВО в жилищна сграда в Нова Адигея (Република Адигея). Отразени са атаки в Краснодарския край, където има съобщения за попадение в система за ПВО С-300 или С-400 и по Афипската рафиерия, както и в Крим. Украински военни наблюдатели съобщават и за попадение в склад за боеприпаси в Дебалцево (окупираната от Русия част от Донецка област).