План за просперитет на ЕС и САЩ цели да привлече 800 млрд. долара инвестиции в Украйна

САЩ и Европейският съюз (ЕС) се надяват да привлекат 800 млрд. долара публични и частни средства, за да помогнат за възстановяването на Украйна, след като Русия прекрати войната. Това става ясно от документ, който очертава 10-годишен план за гарантиране на възстановяването на Украйна с ускорен път към членство в ЕС, видян от Politico.

Европейската комисия (ЕК) е разпространила плановете сред страните членки преди неформалната среща на върха на лидерите в четвъртък вечерта. Документът с дата 22 януари е бил разгледан, според трима представители на ЕС и дипломати, на които е предоставена анонимност, за да говорят свободно по темата.

Докато Брюксел и Вашингтон осигуряват стотици милиарди долари дългосрочно финансиране и представят Украйна като бъдещ член на ЕС и инвестиционна дестинация, стратегията зависи от прекратяване на огъня. Това оставя плана за просперитет уязвим, защото боевете продължават.

Стратегията за финансиране е валидна до 2040 г., заедно с незабавен 100-дневен оперативен план за стартиране на проекта.

Планът обаче ще се затрудни да привлече външни инвестиции, ако конфликтът продължи, според най-големия паричен мениджър в света – BlackRock, който консултира плана за възстановяване pro bono.

„Ако сте пенсионен фонд, почти невъзможно е да инвестирате във военна зона“, коментира заместник-председателят на борда на BlackRock Филип Хилдебранд на Световния икономически форум в Давос. „Мисля, че трябва да се разработи последователно и това ще отнеме известно време“, добавя той.

Планът за просперитет е част от мирния план от 20 точки, който САЩ се опитват да прокарат в Киев и Москва. Той изрично приема, че вече са налице гаранции за сигурност и не е замислен като военна пътна карта. Фокусът му е върху това как Украйна може да премине от спешна помощ към самоподдържащ се просперитет.

Тристранна среща между Украйна, Русия и САЩ се провежда в Абу Даби в петък и очакванията са разговорите да продължат и в събота.

САЩ ще играят важна роля във възстановяването на Украйна. Вместо да представя Вашингтон предимно като донор, документът позиционира САЩ като стратегически икономически партньор, инвеститор и опора на доверието за възстановяването на Украйна.

Бележката предвижда пряко участие на американски компании и експертиза на място и подчертава ролята на Америка като мобилизатор на частния капитал. Главният изпълнителен директор на BlackRock Лари Финк е участвал в мирни преговори с Киев заедно със зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп Джаред Къшнър, и неговия специален пратеник Стив Уиткоф.

През следващите 10 години ЕС, САЩ и международните финансови организации, включително Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка, са обещали да похарчат 500 млрд. долара публичен и частен капитал, казва се в документа.

Комисията възнамерява да похарчи допълнителни 100 млрд. евро за Киев чрез бюджетна подкрепа и инвестиционни гаранции като част от следващия седемгодишен бюджет на блока за периода 2028-2034 г. Очаква се това финансиране да отключи 207 млрд. евро инвестиции за Украйна.

САЩ обещават да мобилизират капитал чрез специален инвестиционен фонд за възстановяване между САЩ и Украйна, но не посочват точна сума.

Въпреки че Тръмп спря военната и хуманитарната подкрепа за Украйна, той показва готовност да инвестира в страната след края на конфликта. В документа Вашингтон посочва, че ще инвестира в критични минерали, инфраструктура, енергетика и технологични проекти в Украйна.

Малко вероятно е обаче бизнесът да процъфтява, преди източният фронт да замлъкне. „Много е трудно да се види това да се случва в такъв мащаб, докато има дронове и ракети, които летят“, коментира Хилдебранд от BlackRock.