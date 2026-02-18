Мерц: Няма да има германско ядрено оръжие, може да ползваме от Франция или Великобритания

Канцлерът Фридрих Мерц изключи възможността Германия да разработи собствени ядрени оръжия, като вместо това заяви, че страната може да използва арсенала на Франция и Великобритания, съобщава Bloomberg.

Европейските съюзници масово увеличават военните си разходи на фона на предупреждението на САЩ, че ще ограничат финансовата си подкрепа за Европа в отбраната и сигурността в рамките на НАТО.

Въпреки че президентът Доналд Тръмп не е поставил изрично под въпрос ядрената защита, която САЩ предоставят на Европа от края на Втората световна война насам, Мерц миналата седмица потвърди поверителни разговори с френския президент Еманюел Макрон за създаване на съвместно европейско ядрено възпиране.

Франция в момента е единствената европейска сила със свой собствен арсенал от ядрени оръжия. Програмата за ядрени ракети Trident на Великобритания се предоставя и поддържа от САЩ.

„Не искам Германия да обмисля разработването на собствени ядрени оръжия“, каза Мерц в политическия подкаст Machtwechsel. Той посочи съществуващи договори, в рамките на които Германия се ангажира да се въздържа от ядрено въоръжаване, като например Договора „Два плюс четири“ за обединението на Германия от 1990 г. и Договора за неразпространение на ядрени оръжия от 1970 г.

Вместо това Мерц каза, че е възможно германските военновъздушни сили да си служат с френски или британски ядрени бомби по силата на все още недоговорена сделка.

Съществуващият план на НАТО за споделяне на ядрената тежест включва позиционирането на германски изтребители във военновъздушната база „Бюхел“ в региона на Айфел, за да се разположат американски ядрени оръжия.

„На теория би било възможно това да се приложи и към британските и френските ядрени оръжия“, каза Мерц.

Той обаче добави, че настоящата ядрена ракетна програма на Франция е морска, което повдига някои технически и практически въпроси, ако Германия иска да разположи този тип оръжия.

В подкаста Мерц каза, че заплахите на Тръмп срещу Гренландия са хвърлили трансатлантическите отношения в криза. Но настоя, че приятелството с американците все още е възможно.

На въпрос за проблемния френско-германско-испански план за разработване на изтребител от следващо поколение, известен като FCAS, Мерц заяви, че има някои „обективни причини“, които причиняват забавяния и проблеми.

Една от причините, добави Мерц, е липсата на ясна съвместна оценка за това какъв тип самолет е необходим и какво очаква всяка страна от проекта.

Французите, каза той, се нуждаят от „самолет, който е способен да носи ядрени оръжия и който може да каца на самолетоносачи в морето. Това е нещо, от което ние в германския Бундесвер не се нуждаем в момента“, допълни той.

Така че Германия и Франция сега бсъждат дали трябва да има два модела изтребители, разработени по FCAS, каза Мерц, добавяйки, че това не е политически спор, а по-скоро дискусия за различни технически нужди.