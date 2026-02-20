Полша се подготвя за миниране на границата с Русия

Премиерът на Полша Доналд Туск обяви, че страната му скоро ще може да минира източните си граници с Русия, след като Варшава официално се оттегли от Конвенцията от Отава. Документът забранява използването на противопехотни мини.

Туск представи Bluszcz, или „Бръшлян“ – хибридна машина за полагане на мини, която Полша планира да използва, за да увеличи възможностите си по източния си фланг, пише Euronews.

„Днес видяхте кратка презентация на възможностите на системата Bluszcz. В процес сме на финализиране на този проект за мини в рамките на Източния щит, който е от решаващо значение за нашата сигурност, нашата територия и нашата граница“, коментира Туск.

„Това включва и възможността, която скоро ще постигнем - способността да минираме полската граница в случай на заплаха в рамките на 48 часа“, добавя той.

To nie Call of Duty, to poligon w Zielonce! pic.twitter.com/XA41xvma8b — Donald Tusk (@donaldtusk) February 19, 2026

Варшава се присъедини към Финландия, Украйна и трите балтийски държави Естония, Латвия и Литва, които се оттеглиха от международната конвенция през август миналата година заради необходимостта да използват противопехотни мини за укрепване на граничната им отбрана.

Страните се опасяват, че са следващите мишени на Русия, която така и никога не подписа конвенцията, а Кремъл не дава никакви индикации да приключва войната в Украйна.

Мнозина са загрижени за връщането към противопехотните мини, които исторически са изключително вредни за цивилното население. Противопехотните мини причиниха значителни цивилни жертви в Камбоджа, Ангола и Босна и Херцеговина.

Конвенцията от Отава е подписана през 1997 г. Документът защитава цивилното население, като обхваща противопехотните мини. Други видове мини, например противотанкови, които изискват по-голяма тежест, за да се задействат, са разрешени съгласно споразумението.

Много държави така и никога не ратифицираха документа, вкл. някои ключови настоящи и бивши производители и потребители на противопехотни мини, като САЩ, Китай, Индия, Пакистан, Южна Корея и Русия.

Полша ратифицира Конвенцията от Отава през 2012 г. и завърши унищожаването на вътрешния си арсенал от противопехотни мини през 2016 г. Политическите лидери обаче говорят за възобновяване на вътрешното производство веднага щом страната официално излезе от договора.

Длъжностни лица казват, че ивици от противопехотни мини може да бъдат включени между други отбранителни физически елементи, които съставляват т.нар. Източен щит – система от усилени укрепления, която Полша изгражда по границите си с Беларус и Русия от 2024 г. насам.