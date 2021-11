Apple иска да представи напълно автономна кола до четири години

Снимка: Bloomberg LP

Американският технологичен концерн Apple Inc. ускорява разработването на своя електрически автомобил и пренасочва проекта към такъв с пълни възможности за автономно шофиране, твърди Bloomberg, като се позовава на хора, запознати с въпроса.

През последните няколко години автомобилният екип на Apple е изследвал два едновременни пътя: създаване на модел с ограничени възможности за самостоятелно управление, фокусиран върху управлението и ускорението – подобно на много настоящи автомобили, или версия с пълна способност за самостоятелно управление, която не изисква никаква човешка намеса.

Под управлението на новия лидер - изпълнителният директор на софтуера на Apple Watch Кевин Линч - инженерите сега се концентрират върху втория вариант. Линч настоява за разработване на кола с пълна система за самостоятелно управление още в първата ѝ версия, поясняват източниците, които са поискали да не бъдат идентифицирани, тъй като разговорите са частни.

Акциите на Apple поскъпнаха с 2,4% до 157,23 долара, след като излезе информацията от Bloomberg.

Това е поредният обрат на автомобилните усилия, известни като Special Projects Group или „Project Titan“, които претърпяха промени в стратегията и смяна на лидерите си от началото на около 2014 г. През септември бившият ръководител на екипа Дъг Фийлд премина във Ford Motor Co. след три години начело. Избирайки Линч за негов заместник, Apple предпочете вътрешнофирмен мениджър, който не е автомобилен ветеран.

Опитвайки се да овладее самоуправляващите се автомобили, Apple преследва светия граал в индустрията. Технологичните и автомобилните гиганти прекараха години в разработването на автономни превозни средства, но с малък успех.

Tesla Inc., лидерът на пазара на електрически превозни средства, все още вероятно е на години от предлагането на напълно автономни автомобили. Waymo на Alphabet Inc. претърпя рязко отклонение в усилията си да разработи технологията. А Uber Technologies Inc. продаде своето подразделение за автономно шофиране през миналата година.

Apple си е поставила за цел да пусне своя самоуправляващ се автомобил след четири години, по-бързо от срока от пет до седем години, който някои инженери лансираха за по-рано тази година. Но периодът не е фиксиран и постигането на тази цел за 2025 г. зависи от способността на компанията да завърши системата за самостоятелно шофиране – амбициозна задача в този времеви график. Ако Apple не успее да постигне целта си, тя може или да забави пускането на пазара, или първоначално да започне да продава автомобил с по-слаба технология.

Говорител на базираната в Купертино, Калифорния, компания отказва коментар пред Bloomberg.

В представите на Apple идеалният автомобил няма да има волан и педали, а интериорът му ще бъде проектиран за каране без ръце. Опция, обсъждана в компанията, включва интериор, подобен на този в Lifestyle Vehicle от Canoo Inc., новопоявила се в индустрията на електромобилите компания. В тази кола пътниците седят от двете страни на превозното средство един срещу друг като в лимузина.

Apple също така проучва дизайни, при които информационно-развлекателната система на автомобила - вероятно голям сензорен екран, подобен на iPad - ще бъде в средата на автомобила, позволявайки на потребителите да взаимодействат с нея по време на пътуването. Автомобилът също така ще бъде силно интегриран със съществуващите услуги и устройства на Apple. Въпреки че компанията настоява да няма стандартен волан, Apple обсъджа и оборудването на автомобила с такъв в режим на спешно поемане на управлението.

Наскоро компанията достигна ключов етап в разработването на основната система за самостоятелно управление на автомобила, казват запознати със ситуацията. Apple вярва, че е завършила голяма част от основната работа по процесора, който в крайна сметка възнамерява да вкара в първото поколение на автомобила.

Чипът е проектиран от силициевата инженерна група на Apple - която е разработила процесорите за iPhone, iPad и Mac - а не в рамките на самия автомобилен екип. Дейността му включва и усъвършенстване на основния софтуер, който работи на чипа, за да захранва възможностите за самостоятелно шофиране.