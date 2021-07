Нужен е международен антикорупционен съд за обуздаване на клептократите

Бившият президент на Малайзия Наджиб Разак в съда. Снимка: Bloomberg

Неотдавнашната директива на президента Джо Байдън, че САЩ ще превърнат борбата с корупцията в основен приоритет на националната сигурност, не би могла да бъде по-навременна. Има инерция не само за справяне с продажните държавни служители и клептократите, но и със сложните международни мрежи от банкери, агенти за недвижими имоти, счетоводители, адвокати и други доставчици на услуги, които правят възможна тази корупция, пише за Financial Times Илейн Дезенски, старши съветник в Center on Economic and Financial Power.

В САЩ нов двупартиен партиен съвет срещу корупцията в чужбина предвижда множество законопроекти, които биха увеличили последиците за клептократите. Това е решаваща първа стъпка. Но транснационалният характер на клептокрацията изисква и смели международни действия.

Централната роля, която корупцията играе особено в развиващите се пазари, затруднява етичните мултинационални корпорации да се конкурират с тези, желаещи да плащат подкупи. Goldman Sachs беше глобена с 2,9 млрд. долара по Закона за корупционните практики в чужбина (FCPA) през октомври 2020 г. за ролята й в подпомагането на бившия малайзийски премиер Наджиб Разак да отклони 4,5 млрд. долара от държавния фонд за развитие на страната. Допълнителни санкции бяха наложени на банката от властите в Сингапур, Хонконг, Великобритания и Малайзия.

Такива глоби могат да възпрат други базирани в САЩ частни субекти да участват в голяма корупция, но те не третират търсенето на подкупи - тоест самите корумпирани служители. Нито пък възпират безскрупулни бизнес конкуренти от други страни, които може да са готови да дават рушвети.

Covid-19 създаде нови възможности за голяма корупция, тъй като както демократичните, така и авторитарните правителства блокираха или игнорираха съществуващите механизми за прозрачност, отчетност и антикорупция. Климатичните финанси съгласно Парижкото споразумение и бъдещите споразумения са изправени пред подобни корупционни рискове. 6 от водещите 10 получатели на публични финанси за климата са в долната половина на последния индекс за възприятие на корупцията на Transparency International.

Американски закони като FCPA и всеотдайните усилия на честни служители от глобалната общност са недостатъчни, за да разрушат системата на законни и незаконни дейности, която стои зад глобалната корупция. Необходима е нова международна институция, която да бъде независима от геополитиката и да се заеме с транснационалния характер на корупцията по начин, по който националните съдилища не могат.

Повече от сто бивши държавни глави, министри, законодатели, междуправителствени служители, бизнес лидери и представители на гражданското общество подписаха декларация в подкрепа на създаването на Международен антикорупционен съд (IACC), който да преследва корумпирани служители, когато техните правителства не са в състояние или не желаят да го направят.

Съдът ще събере разследващи експерти, опитни международни прокурори и съдии, които да ръководят сложни наказателни производства, включващи транснационални финансови мрежи. Въпреки че властващите клептократи няма да включат доброволно своите страни в инициативата, IACC все пак ще има юрисдикция да възстановява, репатрира и променя предназначението на откраднати активи в сътрудничество с големите финансови центрове.

Санкционирането, намаляването на финансирането и потенциалното вкарване в затвора на клептократи от IACC би действало като възпиращ фактор, като ще позволи те да бъдат заменени от принципни служители. Честните мултинационални корпорации ще имат по-добри възможности да се конкурират за обществени поръчки, а съдът ще помогне на бизнеса да се противопостави на корупционните опити.

Нуждаем се от IACC, който драстично ограничава свободата, с която клептократите грабят национални ресурси и крият своето богатство по света. Само с глобална система, която да държи длъжностните лица на подобаващо ниво, етичните политици и бизнеси ще имат шанс да подкрепят свободата, просперитета и сигурността.

По статията работи: Петър Нейков