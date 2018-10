Свиването на валутните резерви в Китай удари съществено местните пазари

Снимка: Ройтерс

В първата сесия от седмицата китайските борси отбелязаха сериозен спад след съобщението на Китайската централна банка, че валутните резерви в страната са се свили през септември за втори пореден месец, достигайки 14-месечно дъно, съобщава CNBC.

Континенталният индекс Shanghai Composite завърши сесията със спад от 3,72%, или 104,84 пункта, до 2716,51 пункта след едноседмична „ваканция“. Хонконгският бенчмарк Hang Seng отчете понижение от 1,29%, или 343,05 пункта, до 26 229,52 пункта.

Според данни от неделя на Китайската централна банка през миналия месец валутните резерви в Китай са се свили с 22,69 млрд. долара до 3,087 трилиона долара – значително под очакванията на пазара за 3,105 трлн. долара и до най-малкия обем от юли 2017 г. насам. През август бе регистриран спад от 8,23 млрд. долара.

За намаляването на валутните резерви компетентният орган обвинява предимно по-ниските цени на чуждестранни държавни облигации, собственост на Китай. Властите не поясняват кои облигации точно визират. Банката говори за „значителни външни несигурности", но също така заявява, че резервите ще запазят стабилността си, въпреки че може да има известни колебания.

Междувременно стойността на златните резерви се свива до 70,327 млрд. долара от 71,228 млрд. долара през август.

През уикенда китайските банки обявиха, че са получили оказания от правителството да отпускат кредити на предприемачи в подкрепа на икономическия растеж на фона на ескалиращата търговска война със САЩ.

Централната банка отпуска 750 млрд. юана (109 млрд. долара) за допълнително кредитиране, като намалява нивото на задължителните банкови резерви с 1%. Институцията уточни, че парите са предназначени за малки предприятия.

Инвеститорите следяха и задълбочаващата се криза в тайванската компания HTC, след като производителят на смартфони публикува своя неконсолидиран финансов отчет за септември.

През септември приходите на HTC възлизат на около 40 млн. евро – с 10% под тези през август и с 80 на сто под тези за същия период на миналата година. Πpecмeтнaтo нa гoдишнa бaзa, свиването нa приходите e в paмĸитe нa peĸopднитe 80,7%. Ocвeн тoвa ceптeмвpийcĸитe финaнcoви пoĸaзaтeли нa ĸoмпaниятa ca нaй-лoшитe в нeйнaтa иcтopия.

Πpeди вpeмe НТС зaяви, чe слабите резултати ce дължат основно нa пpecтpyĸтypиpaнeтo нa бизнeca и новия нaчин нa paбoтa. Ho oптимизaциятa нa пepcoнaлa и cмянaтa нa бизнec мoдeлa нe пoмoгнaxa и зaceгa нямa ниĸaĸви пpизнaци зa възcтaнoвявaнe.

В Австралия местният показател ASX 200 също приключи сесията с понижение от 1,38%, или 85,20 пункта, до 6100,30 пункта.

Компаниите от финансовия сектор в страната отчетоха спад от 1,24%, като акциите на Australia and New Zealand Banking Group поевтиняха с 2,87%, докато тези на Commonwealth Bank of Australia отметнаха 0,66% от стойността си.

В Южна Корея измерителят Kospi затвърди негативната тенденция при азиатските пазари. Той завърши деня с понижение от 0,60%, или 13,69 пункта, при 2253,83 пункта.

Акциите на компаниите от конгломерата Lotte Corporation поскъпнаха, след като в петък от затвора беше освободен председателят му Шин Донг-бин.

Lotte Confectionery прибави 2,32% към стойността на своите книжа, докато акциите на Lotte Himart поскъпнаха с 2,31 на сто, а тези на Lotte Chemical – с 3,81%.

Пазарите в Япония днес са затворени заради национален празник.

На валутните пазари индексът на долара, измерващ силата на американските пари спрямо кошница от шест конкурентни валути, отбеляза ръст от 0,23% до 95,84 пункта. Йената също поскъпна с 0,04 на сто, като се търгуваше при 113,74 йени за долар. Еврото отметна 0,26% от стойността си до 1,1493 долара.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Виктория Тошкова