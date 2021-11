JP Morgan Chase е най-системно важната банка в света

Снимка: архив Ройтерс

JP Morgan Chase отново е най-системно важната банка в света, показва последната годишна класация на най-добрите кредитори на Съвета за финансова стабилност (FSB), съставена от регулатори от страните от Г-20.

Съветът класира 30-те най-важни банки в света, предава Ройтерс.

За да бъдат включени в списъка, банките трябва да притежават допълнителен капитал и да са подложени на по-интензивен надзор, за да се избегне повторение на спасяването на данъкоплатците по време на банковата криза преди повече от десетилетие.

Кредиторите в списъка обикновено притежават капиталови буфери, които са над изискванията на FSB.

Включените в списъка 30 банки са разделени в четири групи по реда на това колко системни, взаимосвързани и сложни са те, като JP Morgan сега е в по-висока група от най-близките конкуренти.

В следващата група попадат BNP Paribas, Citigroup и HSBC, а в третата - Bank of America, Bank of China, Barclays, China Construction Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Industrial and Commercial Bank of China, Mitsubishi UFJ FG.

В последната група са Agricultural Bank of China, Bank of New York Mellon, Credit Suisse, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, ING Bank, Mizuho FG, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Santander, Société Générale, Standard Chartered, State Street, Sumitomo Mitsui FG, Toronto Dominion, UBS, UniCredit, Wells Fargo.

По статията работиха: Миглена Иванова, редактор Елена Илиева