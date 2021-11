ЕС блокира връзките със засегнатите от новия вариант на коронавируса страни

Европейската комисия (ЕК) е обърнала внимание на новия вариант на коронавируса, който се появи в Южна Африка и много държави вече започнаха да блокират връзките със засегнатите държави. Това коментираха по време на обедния брифинг в Брюксел.

Препоръката е за особено внимание към варианта и преустановяване на транспортните връзки и държавите от ЕС реагираха бързо, коментират още от ЕК.

Тази сутрин (26 ноември) председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен написа в Twitter, че ще предложи на страните от ЕС да бъдат преустановени контактите със засегнатите страни.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.