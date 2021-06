ЕС ще набере 20 млрд. евро от дебютните си облигации за възстановяване

Снимка: архив Ройтерс

Дебютните облигации на Европейския съюз (ЕС) за възстановяване от коронакризата се очаква да наберат 20 млрд. евро. Блокът се възползва от инвеститорския шум за своите ценни книжа с първокласен рейтинг ААА, за да създаде най-големия суверенен фонд, съобщава Bloomberg.

Брюксел планира да продаде двойно повече от първоначално предвидените 10-годишни облигации, тъй като е привлякъл поръчки за над 142 млрд. евро - малко под рекорда, поставен миналата година от социалните облигации на ЕС с подобен матуритет.

Това стартира програма за емитиране, която може да достигне 80 млрд. евро тази година, и в крайна сметка да се представи като конкурентно убежище на американските книжа, отбелязва агенцията.

„Международните инвеститори са много доволни от тези облигации“, коментира Клаус Реглинг, управляващ директор в Европейския механизъм за стабилност, пред Bloomberg TV. „Хората са доволни от това как Европа реагира на кризата и как се развива еврозоната“, допълва той.

Продажбата е една от най-очакваните в последно време предвид огромния размер на дълга, който ЕС планира да емитира. Преди пандемията обединяването на европейски дълг би било почти невъзможно постижение, тъй като се сблъска със съпротивата на по-богатите страни в региона. Точно този ход в момента създава по-голямо доверие на инвеститорите в интеграцията на блока.

Програмата на ЕС за социални облигации се оказа голям хит за инвеститорите, въпреки че търсенето се забави при по-късните продажби. Перспективата за програмата NextGenerationEU сама по себе си е благодат за разходите по заеми в целия регион, стеснявайки премията, с която се сблъскват по-рисковите емитенти като Гърция и Италия.

До края на юли се очакват още две емисии от ЕС, а първите зелени облигации може да стартират още през есента.

ЕС също така планира да издава облигации чрез аукциони, както и да продава краткосрочни дългови книжа като част от плановете си да стане пълноправен емитент на дълг.

„Комисията се възползва от огромното търсене“, коментира стратегът на ABN Флоортие Мертен. „Още две синдикирани сделки трябва да последват преди август, няма толкова време, преди търсенето да стане по-заглушено поради летните ваканции, така че може би това обяснява и големия размер, емитиран днес“, посочва Мертен.

Водещите мениджъри за продажбата на облигациите са Danske Bank A/S и Banco Santander SA, както и с участието на BNP Paribas SA, HSBC Holdings Plc и Morgan Stanley. ЕС е изключил 10 от най-влиятелните банки на дълговия пазар, включително JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Bank of America Corp., заради исторически нарушения на антитръстовите правила, според запознати източници на FT.

Европа излиза от пандемията, тъй като скоростта на разпространение на ваксините нараства. Очаква се Европейската централна банка да обяви прекратяване на програмата си за покупка на облигации през септември.

Банките подчертават, че облигациите на ЕС са относително евтини, след като в понеделник бяха отворени книгите с поръчки. Това често се използва като начин емитентите да привличат инвеститорите да купуват нова ценна книга. Ценообразуването се определя на две базисни точки под средните суапове, което е затягане спрямо първоначалните цени.

