Фон дер Лайен: Защо Русия обещава милиони ваксини, преди да ваксинира руснаците?

"Все още се чудим защо Русия теоретично обещава милиони и милиони дози ваксини, докато напредъкът на ваксиниране на собственото ù население не е удовлетворителен", коментира председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от европейското издание Politico.

Тя отбеляза още, че Русия трябва да позволи инспекция на своите производствени мощности и да сподели всички данни за своята ваксина.

1. Mass doses of Sputnik V for Europeans have been offered after EMA approval and after mass vaccination in Russia is complete in June, 2021. This timeline can be accelerated by engaging EU production facilities that are waiting for EMA approval.