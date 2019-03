Няколко ранени след стрелба в холандския град Утрехт

Няколко души са били ранени в стрелба в трамвай в холандския град Утрехт. Полицията в града засега обяви, че случаят може да е с "терористичен мотив", съобщава Guardian.

Министър-председателят Марк Рюте заяви, че е "дълбоко обезпокоен" и че ще се проведат кризисни разговори в отговор на инцидента. Според информация на местни медии е била засилена сигурността около сградата на парламента в Хага.

Холандските власти са повишили и нивото на терористична заплаха до най-високото в провинция Утрехт.

"Няколко изстрела са били направени в трамвай и има няколко души ранени. Хеликоптери са на мястото на случващото се и засега няма направени арести", заяви говорителят на полицията Йост Лансхахе.

The police is investigating the shooting at the #24oktoberplein in Utrecht this morning. An possible terrorist motif is part of the investigation.