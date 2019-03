Португалия се обяви срещу идеите на Германия и Франция за антитръстовите правила

Снимка: Архив Ройтерс

Португалският министър-председател Антонио Коща заяви, че не е съгласен със стратегия за създаване на големи европейски корпоративни лидери за сметка на конкуренцията в рамките на региона, съобщава Bloomberg.

“Не можем да приемем, когато някои големи страни членки казват, че е важно да се създадат големи лидери в глобален мащаб, сливайки европейски компании, жертвайки конкуренцията на вътрешния пазар и потенциала за развитие на компании от страни, които трябва да полагат по-големи усилия във възможностите си за развитие“, заяви Коща по време на срещата на Португалската социалистическа партия.

Германският канцлер Ангела Меркел и френският президент Еманюел Макрон искат европейските компании да могат да се обединяват в големи дружества, за да се конкурират по-добре с китайските гиганти. Меркел планира да повдигне въпроса на срещата на лидерите на Европейския съюз следващата седмица.

Еврокомисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер, която миналия месец наложи вето върху плановете за сливане на жп бизнесите на френската Alstom и германската Siemens, твърди, че не може да се създават европейски лидери чрез подкопаване на конкуренцията, тъй като това ще премахне натиска цените да се поддържат ниски, а качеството на продуктите и услугите да се подобрява.

Коща, който е лидер на социалистите и през октомври го очакват парламентарни избори, се обяви и срещу европейския протекционизъм в сферата на технологичните иновации и призова за инвестиции.

„Няма нужда да се оплакваме за иновациите, които другите правят“, каза Коща. „Трябва да се оплакваме от иновациите, които Европа не е направила, губейки по този начин състезанието и в други икономически области. Трябва да реагираме положително, инвестирайки в иновации“.

Китайските инвеститори са водещи акционери в най-големите енергийни компании в Португалия, както и в редица финансови компании. China Three Gorges Corp. и CNIC Co. Ltd. държат 28% от компанията за комунални услуги EDP-Energias de Portugal SA. State Grid International of China е най-големият акционер в оператора на електропреносна и газова мрежа REN-Redes Energeticas Nacionais SA. Fosun Group пък е най-големият инвеститор в Banco Comercial Portugues SA и контролира застрахователя Fidelidade.

По статията работи: Виктория Тошкова