LG стана първата голяма марка, която се оттегля от пазара на смартфони

Снимка: Stefan Wermuth/Bloomberg

Южнокорейската LG Electronics Inc ще ликвидира губещото си мобилно подразделение, след като не намери купувач за него в ход, който я направи първата голяма марка в сектора на смартфоните, която напълно ще се оттегля от пазара.

Концернът закрива този бизнес, за да оптимизира операциите и да се съсредоточи върху бъдещи проекти, като производството на компоненти за електрически превозни средства, предава Bloomberg.

Компанията ще прекрати производството и продажбите на мобилни телефони на 31 юли, за да фокусира ресурсите върху други области на растеж, включително електромобили, интелигентни домове, роботика и изкуствен интелект, се казва в изявление. Телефоните представляват 8,2% от приходите на LG през миналата година и ще генерира краткосрочен спад на приходи, но компанията очаква закриването да бъде финансово благоприятно в дългосрочен план. Тя ще укрепи бизнеса си с автомобилни части и ще продължи да развива други мобилни технологии, като мрежи за шесто поколение и камери, се казва в съобщението.

Акциите на концерна поскъпнаха с 4,1% след обявяването на решението. Ръст отчетоха и книжата на подразделението LG Display Co. - с 6,3%.

LG беше един от пионерите на операционната система Android, като си сътрудничеше и с Google на Alphabet Inc. по линията смартфони Nexus и създаде едни от най-добрите технологии за камери и дисплеи в ранните дни на тази продуктова категория. В САЩ компанията е на трето място по продажби след iPhone на Apple Inc. и южнокорейския гигант Samsung Electronics Co., но от години не е конкурентна, а отскоро китайската компания OnePlus я настига на фона на глобалната загуба на пазарен дял за сметка на чуждестранни конкуренти.

През януари компанията заяви, че ще преразгледа посоката на своя бизнес със смартфони, след като по-рано през същия месец обеща, че ще пусне сгъваем телефон тази година. Фирмата е провела преговори за потенциална продажба, но преговорите са се провалили поради големи разлики в оценката на технологичните патенти, съобщават местни медии.

Решението LG да излезе от мобилния бизнес подчертава една реалност, която става все по-очевидна за един зрял пазар на смартфони във второто му десетилетие. Извън Apple и Samsung Electronics сега индустрията се върти около китайски производители, които предлагат устройства на по-ниски цени.

Китайските компании като Huawei Technologies и Xiaomi са отговорни за голяма част от глобалния растеж през последните години. Те печелят от факта, че вътрешният им пазар е най-големият пазар на смартфони в света. Сред популярните китайски брандове се нареждат Oppo и Vivo, които през 2020 г. имат комбиниран пазарен дял от 57%, сочат данни на Strategy Analytics. Преди две десетилетия китайските играчи не разполагаха и с цял процент от глобалните продажби.

Животът за компаниите, които не са Apple, Samsung или споменатите китайски производители, е тежък. Sony имаше амбиции да стане глобален лидер на пазара на смартфони, но спря да се бори за това през 2014 г., след като отписа 1,7 млрд. долара. Само преди няколко години директорите на Sony заявиха, че компанията обмисля напълно да излезе от този пазар.

HTC, която някога беше вторият по големина производител на смартфони с Android в света след Samsung, също се оказа с намаляващ пазарен дял, като през 2017 г. сключи сделка с Google за 1,1 млрд. долара и така се раздели с по-голямата част от хардуерния си бизнес.

Базираната в Сеул LG беше една от успешните истории в зората на смартфоните. Тя все още контролира 13% от американския пазар, където до голяма степен отсъстват китайските играчи, сочат данни на Counterpoint Research. Макар че през 2015 г. LG държеше 5,2% от глобалния пазар, сега той е само 2%.

А сега накъде?

През последните години LG разширява бизнеса си за автомобилни компоненти и си партнира с Magna International Inc. за съвместно предприятие за производство на ключови части за електромобили. Акциите в базирания в Сеул производител на електроника поскъпнаха с повече от 30% след съобщението, подхранвани от надежди, че сътрудничеството може да допринесе за проекта за електрически автомобил на Apple. Експертизата на LG в разработването на мобилни технологии може да помогне на предложенията ѝ за автомобилния бизнес, като например технологии за откриване на различни намерения на потребителя, сънливост или взаимодействия с жестове.

„LG Electronics може да се позиционира като доставчик на решения за компоненти за електрически превозни средства, повишавайки привлекателността си към технологични гиганти като Apple, а също и към традиционните автомобилни производители, които се стремят да направят „умни“ електромобили“, коментират Кевин Ким и Катрин Лим, анализатори от Bloomberg Intelligence.

Свиването на загубата в подразделението за компоненти за превозни средства до 2 милиарда вона през последното тримесечие е знак, че компанията е напът да обърне този бизнес, казват те.

Въпреки че Apple не е потвърдила, че работи по автомобилен проект, главният изпълнителен директор на Magna Суами Котагири заяви публично на скорошен индустриален форум, цитиран от Pulse News, че неговата фирма е готова да асемблира автомобил на Apple.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Елена Илиева