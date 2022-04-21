Оборотът на БФБ достигна 9,1 млн. лв. преди празниците

Снимка: Investor.bg

Оборотът на "Българска фондова борса“ АД достигна 9,1 млн. лв. в деня преди Великденските празници, а SOFIX отчете спад с 0,24% в четвъртък. Тридневната работна седмица донесе ръст на основния индекс с 0,15% до 635,25 пункта. Търговията ще бъде подновена във вторник (19 април) заради католическия Великден.

Лидерите по оборот бяха „Родна земя холдинг“ АД с 1,7 млн. лв., следвани от „Велграф Асет Мениджмънт“ АД с 1,3 млн. лв., „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ с 863 хил. лв., „Софарма“ АД с 207 хил. лв., „Неохим“ АД с 97 хил. лв. и други.



С 59 сделки се отличи „Неохим“ АД, следвано от „Родна Земя Холдинг“ АД и „Агрия груп холдинг“ АД с по 32, „ЕМКА“ АД с 31, „БГ Агро“ АД с 28, „Велфграф Асет Мениджмънт“ АД с 27 и други.



Само три от компаниите в SOFIX поскъпнаха днес, сред тях „Монбат“ АД с 2,65% до 5,8 лв., „М+С Хидравлик“ АД с 2,26% до 9,05 лв. и „Еврохолд България“ АД с 1,65% до 2,46 лв.

Седем компании записаха спад на цената на акциите си, сред които „Химимпорт“ АД с 4,76% до 0,92 лв., „Централна кооперативн банка“ АД с 2,78% до 1,4 лв. и „Софарма Трейдинг“ АД с 2,46% до 4,76 лв.

По статията работи: Мариян Йорданов