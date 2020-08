Китайската индустрия продължава възстановяването си, но по-бавно

Снимка: Bloomberg L.P.

Икономическото възстановяване на Китай продължи през юли, като растежът в промишлеността остава стабилен въпреки слабите продажби на дребно.

Индустриалното производство в страната се е повишило с 4,8% на годишна база през юли. Общите продажби на дребно са спаднали с 1,1% в сравнение с прогнозираното увеличение от 0,1%, информира Bloomberg.

Данните от юли показват, че възстановяването на Китай все още е неравномерно, като потреблението не е в крак с възстановяването на промишленото производство. За устойчиво завръщане към тенденциите на растежа Китай ще се нуждае от силно възстановяване на частното потребление, тъй като нарастващото напрежение със САЩ и възможността за възобновяване на мерките срещу коронавируса възпрепятстват външното търсене през годината досега.

„Очевидно надеждата за бързо възстановяване избледнява - потреблението все още изостава и пазарът на труда все още е под напрежение“, казва Джоу Хао, старши икономист в Commerzbank AG. Тъй като властите наблягат на контрола върху риска и отмяната на някои стимули, „скоростта на растеж ще се забави в близко бъдеще“, каза той.

Също в петък, Китайската народна банка добави най-краткосрочните средства във финансовата система от май насам, за да намали рисковете от недостиг на пари на фона на големи емисии на държавни облигации и матуритета на междубанковото финансиране.

Наскоро правителството засегна т. Нар. Модел на развитие на „двойната циркулация“, при който по-самостоятелната вътрешна икономика служи като основен двигател за растеж. Въпреки това не се съобщава как правителството ще прилага тази политика или какво ще предприеме, за да стимулира вътрешното търсене.

Ръстът на данните през последните месеци не е бил достатъчно голям, за да заличи напълно щетите от вируса. Продажбите на дребно и производството през първите седем месеца на тази година са все още по-ниски в сравнение със същия отчетен период през миналата година.

„Темпът на възстановяване се забавя и завръщането на растежа към потенциалното ниво ще отнеме по-дълго време“, казва Син Джаопенг, икономист от Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Дисбалансът между секторите не може да бъде фиксиран с обобщен стимул, казва той и добавя, че целенасочените политики за стимулиране трябва да бъдат засилени през втората половина на годината.

От своя страна от китайското Министерство на търговията заявиха в петък, че ще стартират пилотна програма за цифровата държавна валута в някои градове, предава Ройтерс.

По-рано през този месец държавните медии съобщиха, че големите държавни търговски банки в Китай провеждат мащабни вътрешни тестове на приложение за цифров портфейл, като се приближават до официалното въвеждане в експлоатация на държавната цифрова валута в домашни условия.

По статията работиха: Радостина Ивчева, редактор Бойчо Попов