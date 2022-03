Британският консорциум е предложил над 3 млрд. паунда за Челси

Снимка: Bloomberg LP

Британски консорциум се е включил в борбата за покупката на Челси, съобщава Bloomberg. Групата, водена от базирания в Лондон инвестиционен фонд Centricus, е предложила над 3 млрд. паунда за отбора.

Отбелязва се, че консорциумът включва още инвестиционния фонд Cheyne Capital и компанията за рисков капитал Talis Capital, които са готови да инвестират в лондонския клуб след закупуването му.

Още по темата Швейцарски милиардер обмисля закупуването на Челси от Абрамович



По-рано беше съобщено, че няколко кандидата за покупката на Челси могат да сформират единен консорциум, който да завърши сделката.

Друг потенциален купувач на тима е роденият в Лос Анджелис саудитски инвеститор и председател на Zedan Group Амр Зедан, предава Associated Press. Сред многобройните бъдещи кандидати за клуба - според The Athletic те наброяват до 20 организации и физичесли лица - са и консорциуми, ръководени от Тод Бьоли, Уди Джонсън, семейство Рикетс, съоснователя на Apollo Global Management Inc. Джош Харис и британския инвеститор в недвижими имоти Ник Кенди.

Припомняме, че на 2 март руският олигарх Роман Абрамович, който стана обект на западни санкции заради руската инвазия в Украйна, обяви продажбата на Челси. Той е собственик на лондонския клуб от 2003 г. През това време „сините“ станаха четири пъти шампиони на Англия, спечелиха Шампионската лига и Лига Европа на два пъти, спечелиха Суперкупата на УЕФА, и взеха 5 пъти Купата на ФА, три пъти Купата на Лигата и спечелиха Суперкупата на Великобритания - на два пъти.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Елена Илиева