Графика на деня: Всичко, което искам за Коледа, е... 1 млрд. слушания

Снимка: Getty Images

Или ги обичате, или ги мразите – при коледните песни средно положение няма. Тази година феновете на празничните мелодии могат да отпразнуват и нов рекорден етап, пише Statista.

Хитът на Марая Кери от 1994 г. „All I Want for Christmas is You” успя да стигне над 1 млрд. стриймвания в Spotify, задминавайки конкурентите си с много, както показва графиката.

На второ място в класацията за най-много слушани коледни песни е класиката на Wham! „Last Christmas” от 1984 г. със 794 млн. стриймвания.

Когато вземем предвид годините, в които излизат съответните пресни, Ариана Гранде обаче открадва първото място. Макар че нейната „Santa Tell Me” е едва на трето място, песента успява да акумулира 595 млн. слушания.

Песни, които обаче няма как да оспорят лидерството на Кери, Wham! и Гранде, остават на последните четири позиции в топ 8. Сред тях са класики като „Rockin' Around the Christmas Tree“ на Бренда Лий от 1958 г. и „Jingle Bell Rock“ на Боби Хелмс от 1957 г.

За още графики вижте тук

По статията работиха: Виктория Тошкова, редактор Елена Илиева