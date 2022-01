Електромобилите са двигателят на растежа на автомобилния пазар в Китай

Снимка: Bloomberg L.P.

Китайският автомобилен пазар прекрати 3-годишната серия от спадове, подкрепен от силните продажби на електромобили, въпреки че глобалният недостиг на чипове и новите огнища на коронавирус в страната и региона помрачиха частично производството на превозни средства, съобщава The Wall Street Journal.

Продажбите на леки автомобили през 2021 г. на най-големия пазар в света растат с 4,4% спрямо 2020 г. до 20,1 милиона броя, информира Китайската асоциация за леки автомобили (CPCA).

Основен двигател за растежа представляват стабилните продажби на изцяло електрически и хибридни автомобили, като делът на тези превозни средства през 2021 г. нараства до 15% от общия пазар.

Продажбите на автомобили, задвижвани от нов вид енергия, нарастват двойно до 2,99 млн. броя. Китайските производители на електромобили XPeng Inc. и Nio Inc. отчитат рекордни продажби, както и американският им конкурент Tesla Inc.

За 2022 г. пазарът на леки автомобили в Китай вероятно ще нарасне с 5%, като автомобилите, използващи нов вид енергия ще представляват една четвърт от общите продажби, прогнозира CPCA. Анализаторите също очакват пазарът да се разшири, макар че някои прогнозират темпът да бъде по-бавен.

Ръстовете на този пазар се очаква да дойдат именно от продажбите на електрически коли, като индустриалните експерти очакват продажбите на автомобили с двигатели с вътрешно горене да останат на същите нива или да отчетат спадове през тази година.

Все пак съществуват и рискове пред пазара. Втората по големина икономика в света се забавя през последните месеци на фона на бавното възстановяване на потреблението и продължителния спад при имотния пазар.

„Продължаващото свиване на търсенето, причинено от цялостното забавяне на икономиката и контрола върху пандемията, съчетано с възстановяването на производството, тъй като недостигът на чипове отслабва, ще измести китайския автомобилен пазар от свръхтърсене, както беше през миналата година, към свръхпредлагане“, прогнозира Пол Гонг, анализатор от UBS.

Повишаването на цените на суровините, особено на тези, използвани в производството на батерии за електрически превозни средства, като литий и кобалт, вероятно ще помрачи индустрията, добави Гонг.

Автомобилният пазар изпитва проблеми през последните месеци. Продажбите през октомври-декември са спаднали с 11% в сравнение със същия период на миналата година, показват данни на асоциацията.

През 2021 г. някои чуждестранни производители на автомобили пострадаха повече от други, главно поради глобалния недостиг на полупроводници и други проблеми с доставките на компоненти.

Германската Volkswagen AG, най-голямата чуждестранна марка в Китай, заяви, че продажбите в рамките на нейната група в страната са спаднали с около 14% през миналата година до 3,3 милиона превозни средства, засегнати от глобалния недостиг на чипове. Продажбите на Nissan Motor Co. се свиват с 5,2%, а тези на Honda Motor Co. - с 4%.

„Това наистина е сложна система от бариери, която се променя повече или по-малко на седмична база“, коментира Щефан Воленщайн, главен изпълнителен директор на Volkswagen за Китай.

Германският автомобилен производител наскоро пострада от сравнително малките огнища на Covid-19 в Китай, които го принудиха да спре работата в своите заводи в Тиендзин и Нинбо.

Междувременно, Toyota Motor Corp., която се справи относително ефективно с ограниченията във веригите на доставка, заяви, че продажбите ѝ в Китай са нараснали с 8,2% през 2021 г.

Местните производители на електромобили отчитат ръстове, като BYD Co. Успява да продаде близо 600 000 превозни средства, използващи нов вид енергия. XPeng, NIO и Li Auto Inc. доставят по над 90 000 превозни средства през 2021 г.

В същото време Tesla продаде повече от 470 000 електромобила, произведени във фабриката ѝ край Шанхай. Общо в глобален план компанията е продала над 936 000 електрически коли през миналата година.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Деляна Петкова