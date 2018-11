Графика на деня: Мегаполисите сега и в бъдещето

Изглед от Ню Йорк. Снимка: Архив Ройтерс

До 2030 г. ще има близо 40 мегаполиси по цялото земно кълбо, като това означава градове, в които ще живеят по над 10 млн. жители, пише statista.com. Понастоящем повечето мегаполиси се намират на развити пазари, но през следващите години се очаква растежът на мегаполисите да се осъществява в развиващите се икономики.

В момента бизнесът на мегаполисите се върти около икономиката на услугите. Близо 90% от икономиката на Ню Йорк и Лондон идва от сектора на услугите, докато в Лагос този дял е от около 60 на сто.

Растежът на мегаполисите в бъдещето до голяма степен ще се случва с Африка, като Дар ес-Салаам и Луанда ще се присъединят към списъка с много големи градове заедно с Кайро и Лагос. Ню Йорк се превърна в първият мегаполис в света през 50-те години на миналия век. Гуанджоу (в Китай) пък обхваща най-голямата метрополитна област в света според Съвместния изследователски център на Европейския съюз.

You will find more infographics at Statista

Други графики разгледайте тук

По статията работиха: Магдалена Иванова, редактор Виктория Тошкова