Доналд Тръмп: Никога не съм давал краен срок за въздушен удар срещу Сирия

Американският президент Доналд Тръмп използва един от любимите си дипломатически канали - Twitter, за да заяви, че никога не е давал краен срок за въздушен удар срещу Сирия.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”