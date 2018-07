САЩ и ЕС се доближават до решаване на търговския спор

САЩ и Европейският съюз се доближават до решение на търговския спор. Според президента на Европейската комисия Жан Клод Юнкер засега двете страни възнамеряват да се въздържат от въвеждане на нови мита. Юнкер потвърди това по време на съвместна пресконференция с американския президент Доналд Тръмп. По-рано двамата обсъдиха в Белия дом възможно решение на търговския спор.

Юнкер пристигна във Вашингтон, за да предотврати по-нататъшното ескалиране на търговския спор. Тръмп вече наложи специални мита върху вноса на стомана и алуминий. ЕС реагира с репресивни мита за американски продукти като уиски, джинси и мотоциклети.

Тръмп описа Юнкер в началото на срещата им като "умен" и "труден" мъж. Президентът на САЩ заяви: „Ние просто искаме справедливи конкурентни условия за нашите земеделски производители, за нашите производители, за всички". САЩ щели да бъдат много щастливи, ако няма мита, няма търговски бариери и няма субсидии. Преди това Тръмп заплаши в Twitter с допълнителни вносни мита.

Тръмп от своя страна говори за нова фаза в отношенията с ЕС. Той и Юнкер са се съгласили да работят, за да премахнат принудителните мита. Според споразумението Брюксел се е съгласил да внася повече соя и втечнен газ от САЩ. Митата и субсидиите трябва да бъдат постепенно сведени до нула, поясни Тръмп.

„Срещнахме се тук в Белия дом, за да започнем нова фаза в отношенията между Съединените щати и Европейския съюз, период на близко приятелство, силни търговски отношения, от които и двете страни ще спечелят", заяви Тръмп.

The United States and the European Union have a $1 TRILLION bilateral trade relationship – the largest economic relationship in the world. We want to further strengthen this trade relationship to the benefit of all American and European citizens... pic.twitter.com/4zlmEEtCpG