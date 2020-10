Тръмп: Изглежда съм имунизиран срещу вируса, за разлика от Байдън

Президентът Доналд Тръмп в неделя описа онова, което той нарече “имунитета си” след заразяването си с Covid-19 като предимство пред кандидата за президент на Демократическата партия Джо Байдън, предава Bloomberg.

Twitter, обаче, оспори публикация на Тръмп по темата, като я означи като нарушение на правилата за „разпространение на подвеждаща и потенциално вредна информация, свързана с Covid-19“.

Тръмп написа в Twitter, че след „пълно отписване от лекарите в Белия дом“ късно в събота е „много хубаво да се знае“, че той не може да получи или предаде вируса.



A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!