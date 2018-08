Тръмп увеличава натиска над Турция*

Американският президент Доналд Тръмп засилва натиска над Турция в рамките на дипломатическия и икономическия конфликт между двете страни. Държавният глава на най-голямата икономика в света подсили кризата около срива на турската валута, като обяви удвояване на американските наказателни мита. В Twitter Тръмп заяви: „Току-що одобрих удвояване на митата върху стомана и алуминий за Турция“.

Митата върху алуминия вече ще бъдат 20 на сто, а тези над стоманата – 50 на сто. Тръмп поясни изрично, че „лирата се срива силно спрямо нашия силен долар“, като добави, че „Отношенията ни с Турция в момента не са никак добри“.

Властите във Вашингтон настояват за освобождаването на арестувания в южната ни съседка пастор Андрю Брънсън и на други американски граждани. Затова през миналата седмица САЩ наложиха санкции срещу турски представители на властта – министрите на вътрешните работи и на правосъдието.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!