TikTok коригира алгоритъма си, за да избегне негативното подсилване

Китайската социална мрежа за споделяне на видеа Tiktok възнамерява да коригира алгоритъма си, за да избегне излагането на потребителите на съдържание, което би могло да повлияе на психическото им състояние.

Приложението, собственост на китайския технологичен гигант Bytedance, тества начини да се ограничи препоръчването на подобно съдържание по теми като екстремни диети, тъга или раздяла. Нашумялото приложение, чийто месечен брой потребители надхвърли 1 милиард през септември, заяви, че предприема тези мерки, за да предпази потребителите от „гледане на твърде много от категория съдържание, която може да е добра като единично видео, но е проблематична на групи", пише The Wall Street Journal.

TikTok предлага съдържание от вирусни видеоклипове - от танци до кратки демонстрации за готвене, и е изключително популярно в САЩ, където се прочу в първите дни на пандемията, когато много американци бяха затворени вкъщи. Оттогава насам американските политици и техните колеги по света внимателно преглеждат TikTok и подобните на него платформи, особено Instagram на Meta Platform Inc., поради опасения за неприкосновеността на личните данни и възможните психологически щети, които тези платформи могат да нанесат на по-младите потребители. Те са подложени на все по-голям натиск да ограничат отрицателното въздействие на своите продукти върху младите потребители.

През юли The Wall Street Journal публикува разследване, което показва как алгоритъмът на TikTok може да вкара потребителите в порочен кръг със съдържание, от които е трудно да се измъкнат, когато разглеждат канала For You на приложението - неговата силно персонализирана начална страница, която предлага безкраен поток от съдържание.

В последващо разследване, публикувано през септември, изданието показа как млади потребители са тласкани в безкраен океан със съдържание за секс и наркотици.

TikTok заяви в четвъртък, че ще даде на хората повече правомощия да избират видеоклиповете, които искат или не искат да гледат. Една от мерките, върху които работи приложението, е функция, която ще позволи на потребителите да избират думи или хаштагове, свързани със съдържание, което не желаят да виждат във видеоканала си.

