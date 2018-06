Рекорден брой предварителни поръчки за тениските на Нигерия за Световното

Докато Световното първенство по футбол е в разгара си, можете да видите футболни фенове гордо да носят тениски на националните си отбори. Но тениските на Нигерия се оказват наистина трудни за откриване, пише CNBC.

Светлозелените тениски с шарка на зигзаг, създадени по дизайн на Nike, се разпродадоха за секунди, а купувачите бяха готови да похарчат по 90 долара за тях.

This is the Nike shop in Lagos. The entire stock of Nigeria World Cup kits is sold out. pic.twitter.com/6S7IVd6WlS