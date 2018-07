SoftUni с второ издание на програмата по дизайн, криейтив и визуализация

Всяка съвременна фирма иска да представи себе си и своите продукти по възможно най-добрия начин. Това обуславя и по-голямото търсене на кадри, компетентни в различните аспекти на творческия дизайн, което от своя страна предопредели успеха на цялостната програма по дизайн, криейтив и визуализация на SoftUni Creative, която бе завършена успешно от над 500 курсисти.



Затова този септември стартира нейното второ издание, което ще включва 10 курса с практическа насоченост и с обща продължителност 12 месеца. Курсовете ще се водят от доказали се професионалисти в съответния бранш: Маргарит Ралев, Иван Савков, Светослав Симов, Антон Петров, Стефан Иванов, Георги Балинов, Васил Даскалов, Веселина Дашинова, Николай Михайлов.



Всеки един от тях ще води един от десетте курса, които съставят програмата по дизайн, криейтив и визуализация: “Design Fundamentals”, “Graphic Design with Photoshop”, “Graphic Design with Illustrator”, “Graphic Design with InDesign”, “UX Design”, “UI & Web Design”, “Video Processing with Premiere Pro”, “Motion Design with After Effects”, “Visualization with 3DS Max” и “Game Modeling with Cinema 4D”.



Програмата започва с безплатния курс „Design Fundamentals“, а тези от курсистите, които се представят най-добре, ще получат стипендия, която ще покрие таксата за участието им в програмата по дизайн, криейтив и визуализация. След успешно завършване на програмата всички курсисти с успех над 5.00 ще получат сертификат от SoftUni Creative, а най-добрите курсисти – кариерно съдействие за реализация във водещи чуждестранни и български компании. Пълна информация за програмата можете да откриете на страницата на SoftUni Creative.

