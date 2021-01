Нюйоркската борса се отказа от делистването на китайските телекоми

Снимка: Bloomberg LP

Нюйоркската фондова борса заяви, че вече не възнамерява да делистне трите китайски телекомуникационни гиганта, които бяха обект на атака на напускащата властта администрация на президента на САЩ Доналд Тръмп, в шоково обръщане на позициите си, изразени едва през миналата седмица.

Обратът на NYSE се случва с оскъдно обяснение само четири дни, след като борсата заяви, че ще премахне акциите на China Mobile, China Telecom Corp и China Unicom Hong Kong, след като през ноември американското правителство реши да блокира инвестициите в 31 фирми, които са собственост на или са контролирани от китайските военни. Така борсата искаше да се съобрази с американската заповед, забраняваща инвестициите в бизнеси, собственост или контролирани от китайската армия. Позовавайки се на „консултации със съответните регулаторни органи“ за обратния ход в кратко изявление късно в понеделник, NYSE отказа да предостави допълнителна информация, предава Bloomberg.

Ходът, описан като „причудлив“ от анализатор на Jefferies Financial Group Inc., разтърси инвеститорите, които в понеделник разпродаваха акции на телекомуникационните компании и се надпреварваха да залагат кой китайски бизнес може да бъде премахнат в следващ ход. China Mobile Ltd., China Telecom Corp. и China Unicom Hong Kong Ltd. добавиха днес над 7% към стойността на акциите си по време на търговията във Хонконг. Cnooc Ltd., държавен производител на петрол, който също е в списъка на Пентагона за компаниите с китайски военни връзки, също си върна част от загубите от понеделник.

Липсата на яснота защо NYSE промени курса, накара инвеститорите да спекулират дали това е просто резултат от първоначално погрешно интерпретиране на изпълнителната заповед от страна на борсата, или решение с по-широки геополитически последици.

Залогът е висок както за китайските, така и за американските компании. Първите се обръщат от над две десетилетия към американския фондов пазар, за да наберат капитал и да спечелят международен престиж, като набраха най-малко 144 милиарда долара от някои от най-големите инвеститори в света. Американските компании се стремят да запазят достъпа си до огромната китайска икономика, особено банките на Wall Street, които разшириха до безпрецедентни засега обхвати дейността си в страната през миналата година.

Обратът на NYSE беше „доста неочакван“, казва Джаксън Уонг, директор по управление на активи в Amber Hill Capital Ltd. в Хонконг. „Някои фондове, които имаха задължение да разтоварят тези акции, сега ще трябва да ги изкупят обратно. Някои инвеститори също започват да определят това като сценарий, че решението за спиране на делистинтването може да бъде начало на деескалация на напрежението между Китай и САЩ".

От медийния отдел на Китайската комисия за регулиране на ценните книжа (CSRC) засега не коментират новото решение. CSRC отговори на първоначалния план на NYSE, като го нарече безпочвен и „неразумен ход“. Говорителите на Министерството на финансите на САЩ, Комисията за ценни книжа и борсите на САЩ и Регулаторният орган за финансовата индустрия не са отговорили на исканията за коментар на Bloomberg.

В отделни изявления China Telecom и Unicom заявиха, че ще продължат да следят развитието на темата, докато China Mobile не е отговорила на исканията за коментар.

Смущаващите събития се развиха през последните няколко седмици от действието на администрацията на Тръмп, която отдавна обвинява Китай в практики, които американският президент нарича „нелоялни търговски практики“. Тръмп наложи мита върху вноса от Китай и проведе агресивна кампания срещу китайски технологични компании като Huawei Technologies Co. На фона на очакванията Джо Байдън да влезе в Белия дом, Китай се опитва да избегне ескалацията на спора с Вашингтон.

„Администрацията на Тръмп си отива“, казва Орвил Шел, директор на Центъра за азиатско общество. „Това поставя голям въпросителен знак за всичко, което бе наредено по време на президентския мандат на Тръмп“.

„Това е най-странната поредица от събития, на които сме били свидетели в САЩ по време на кариерата ми на анализатор“, казва Едисон Лий, ръководител на телекомуникационни изследвания в Jefferies в Хонконг.

Въпреки че въздействието върху China Mobile и нейните двама партньори винаги е било минимално, като се има предвид, че по-голямата част от тяхната търговия с акции е в Хонконг, планът за делистване засили опасенията за санкциите между Китай и САЩ между Китай, докато напрежението между двете суперсили къкри. Китайският бизнес без военни връзки също е потенциално уязвим за делистиране, след като Тръмп подписа законодателство с двупартийна подкрепа през миналия месец, което може да изгони китайските фирми от американските борси, освен ако американските регулатори успеят да преразгледат финансовите им одити.

Перспективите може до голяма степен да зависят от развитието на отношенията между САЩ и Китай, след като Байдън влезе в Белия дом по-късно този месец. Макар че китайският президент Си Дзинпин заяви в поздравителното си послание до Байдън през ноември, че се надява да „управлява различията“ и да се съсредоточи върху сътрудничеството между двете най-големи икономики в света, малцина очакват напрежението скоро да отслабне значително.

По статията работи: Бойчо Попов