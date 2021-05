Прокуратурата във Вашингтон повдигна обвинения на Amazon

Генералният прокурор на Вашингтон Карл Расин. Снимка: Bloomberg LP

Amazon.com Inc. беше засегната във вторник от антитръстов иск от страна на прокуратурата на окръг Колумбия, която твърди, че компанията блокира на своя пазар продавачите да предлагат по-добри сделки другаде, което води до по-високи цени за потребителите.

Делото е насочено към договори между Amazon и нейните продавачи, за които генералният прокурор на Вашингтон Карл Расин каза, че не позволяват на продавачите да предлагат по-ниски цени на всеки друг уебсайт, включително на техния собствен. Тоест – цените на сайта на Amazon трябва да са най-ниски, пише The Wall Street Journal, който подобно на Amazon принадлежи на Джеф Безос.

„Amazon печели, защото контролира ценообразуването на онлайн пазара за продажби на дребно, поставяйки се в предимство пред всички останали“, каза Расин по време на разговор с репортери. „Тези ограничения позволяват на Amazon да изгражда и поддържа монополна власт“, твърди още прокурорът.

Amazon оспори твърденията, като каза, че продавачите на сайта му определят своите собствени цени.

„Както всеки магазин, ние си запазваме правото да не открояваме оферти на клиенти, които нямат конкурентни цени“, казва Amazon. „Облекчението, за което твърди главният прокурор, би принудило Amazon да предлага по-високи цени за клиентите, което странно противоречи на основните цели на антитръстовото законодателство“.

Антитръстовото дело, първото, насочено срещу Amazon в САЩ, отваря нов фронт в кампанията срещу големи американски технологични компании и е шестото подобно дело, заведено през последната година от щатски и федерални служители. И все пак дори и на фона на перспективата за повече действия срещу индустрията като цяло и в частност Amazon, акциите на търговеца се възстановиха от спада във вторник и поскъпнаха през деня.

Генералният прокурор Карл Расин заведе делото срещу Amazon сам за щата, вместо да се обединява с други щати, което е обичайна практика за генералните прокурори. Той каза, че не знае дали щатите ще се присъединят и не е координирал дейността си с Федералната търговска комисия (FTC), за която Bloomberg съобщава, че разследва Amazon, за да установи дали гигантът за електронна търговия използва пазарната си сила, за да навреди на конкуренцията. Освен това инвеститорите съзнават, че случаите за монопол обикновено престояват в съдебните зали с години и може да бъде трудно да се спечелят. Делото на Министерството на правосъдието срещу Google е насрочено за разглеждане до 2023 г.

„Amazon увеличава доминиращата си крепост на пазара и нелегално намалява способността на други платформи да се конкурират за пазарен дял“, каза Расин, който бе разглеждан и като потенциален кандидат за председател на FTC.

Делото се фокусира върху така наречените споразумения с най-облагодетелствана страна, които пречат на търговци от трети страни да продават на по-ниска цена другаде, включително в собствените си уебсайтове, казва Расин. Споразуменията означават, че таксите, които Amazon налага на продавачите, са включени в цените, които продавачите начисляват на Amazon и на конкурентни платформи онлайн, каза Расин.

Търговците на Amazon и техните консултанти казаха пред Bloomberg през 2019 г., че практиките на Amazon ги принуждават да повишават цените на други сайтове като на Walmart Inc. Ако Amazon открие по-ниски цени на други сайтове, ще скрие техните продукти в резултатите от търсенето на Amazon, откъдето те получават по-голямата част от своите продажби. Някои от търговците са искали да увеличат продажбите си на други сайтове, но политиките на Amazon са им попречили да предлагат по-ниски цени другаде, за да привлекат купувачите.

Делото следва поредица от разследвания и дела, насочени към най-големите американски технологични компании. Facebook Inc. и Google на Alphabet Inc. бяха съдени от щатски и федерални служители през миналата година по монополни дела, докато разследване на Сената обвини двете компании, заедно с Amazon и Apple Inc., в злоупотреба с господството си на цифровите пазари.

Повече подобни случаи може да са напът. Bloomberg съобщи, че главните прокурори на Калифорния и Ню Йорк са разследвали Amazon, както и FTC, докато Министерството на правосъдието разследва Apple.

Расин каза, че неговият офис и други щати разследват и други аспекти на бизнеса на Amazon.

„Има няколко други въпроса, които генералните адвокати, като този на Вашингтон, разглеждат по отношение на платформите, включително Amazon“, каза той.

По статията работи: Бойчо Попов