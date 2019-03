Светът има нов млад милиардер

Снимка: Ройтерс

В сив костюм със серпентина и енергично изпънати розоволакирани ръце на бедрото или похотливо гледайки с комплект пудра до бузата: Кайли Дженър се представя в Instagram като бизнес жена, а нейните 128 млн. фенове я поздравяват за това.

През нощта тя коментира нова снимка с простите думи: „Благодаря, Forbes". Американското бизнес списание току-що обяви 21-годишната дама за първата милиардерка до момента, натрупала самостоятелно богатството си, и го оценява на около 1 милиард долара (около 885 млн. евро). „Не очаквах нищо, не предвидих това бъдеще", казва Дженър пред списанието. Но признанието я радвало.

Най-младият член на клана Кардашиян-Дженър (вероятно най-известното тв семейство в САЩ) притежава 100% от Kylie Cosmetics и получава около 360 млн. долара заплата на година. 21-годишната Дженър отне челното място в класацията от създателя на Facebook Марк Зукърбърг, който стана милиардер на 23-годишна възраст.

Тя е родена през 1997 г. като дъщеря на Крис Дженър и бившия олимпийски шампион по десетобой Брус Дженър, който живее от 2015 г. като жена и си смени името на Кейтлин. Двамата са разделени. Кайли Дженър има сестра - Кендал Дженър, успешен модел - и многобройни полубратя и сестри: от брака на майка си Крис с убития през 2003 г. адвокат Робърт Кардашиян се раждат Ким, Роб, Курти и Клой. Кейтлин Дженър има общо шест деца.

Животът на клана Кардашиян-Дженър междувременно е документиран от 2007 г. с поредицата "Keeping Up with the Kardashians". Когато всичко започва, Кайли все още е сладка ученичка в основно училище и играе второстепенна малка роля заедно с известната си сестра Ким Кардашиян. Но постепенно тя израства – пред очите на телевизионните зрители със своята красота и междувременно самата тя става звезда. Заедно с рапъра Травис Скот имат дъщеря - Сторми, която току-що навърши една година.

Кайли Дженър влиза и в индекса Bloomberg Billionaires Index, според който тя притежава 1,02 млрд. долара. Според Bloomberg тя притежава 90% от компанията си, а останалата част е на майка ѝ Крис, която получава такса за управление в замяна на управлението на връзките с обществеността и финансите.

Основаната през 2015 г. Kylie Cosmetics отчита приходи в размер на 360 млн. долара през миналата година, което е ръст от 9 на сто на годишна база спрямо 2017 г.

Bloomberg оценява фирмата на Дженър, като я сравнява с четири публично търгувани компании: L'Oreal SA, Inter Parfums Inc., Estee Lauder Cos. и Elf Beauty Inc. Kylie Cosmetics възлага производството и пакетирането на Seed Beauty, а продажбите и изпълнението на поръчките на Shopify. Подробностите на тези договорености не са публични и могат да променят оценката за компанията.

