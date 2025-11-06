България е седма сред 12 страни от ЕС по брой продажби на жилища през второто тримесечие

България е на седмо място сред 12 страни членки на Европейския съюз, за които са налични данни, по брой продажби на жилища през второто тримесечие на тази година, сочат данни на Евростат, цитирани от Euronews.

В страната ни са регистрирани 25 131 продажби на жилища за периода между април и юни, което е ръст с 2,8% на годишна база.

Абсолютен лидер в ЕС от гледна точка на бройка е Франция с 244 750 продадени жилища, следвана от Нидерландия и Португалия със съответно 63 709 и 37 699. Преди страната ни са още Белгия, Норвегия и Унгария, а след нас са Дания, Финландия и Австрия.

Жилищният пазар показва сериозни разлики в ЕС, тъй като размерът на населението в отделните страни варира значително.

Германия и Великобритания не са включени в данните на Евростат, но лихвите по ипотечните кредити с фиксирана лихва на Острова намаляха от края на 2024 г., подобрявайки достъпността и позволявайки на купувачите да теглят повече заеми. Наред с промените в гербовия налог през април това е спомогнало за повишаване на обема на сделките.

В същото време Германия остава под натиск на имотния си пазар поради упорито ниския брой разрешения за строеж на жилищни сгради. Тенденцията подкопава доверието в имотния сектор в по-дългосрочен план.

Тези последици са особено видими в големите градове, където жилищата вече са малко и ограниченото предлагане тласка цените още по-нагоре.

Продажбите на жилища намаляха рязко в Ирландия, показват данните на Евростат. Тя е една от четирите страни в ЕС, които отчитат годишен спад на продажбите на жилища, докато общите продажби в съюза са отбелязали стабилен ръст от 10%.

Броят на жилищата, включително новопостроените, продадени в Ирландия, е намалял с 10%. Продажбите са спаднали и в Малта с 6,2%, в Унгария с 5,7% и във Финландия с 5,6%.

„Спадът от 10% в Ирландия продължава да отразява ограничената достъпност и упорито ниските нива на предлагането“, коментира Кейт Евърет-Алън, ръководител на отдела за анализи на жилищния пазар в Европа в консултантската компания Knight Frank.

Картината е смесена сред страните, регистрирали ръст на продажбите, като годишното покачване варира от 2,2% в Дания до 86,6% в Люксембург. Но херцогството има малък жилищен пазар и малки промени засягат значително нивата на продажбите.

Жилищният пазар процъфтява още в Словения и Литва с ръстове на продажбите от съответно 34,8% и 24,4%, а в Белгия, Португалия и Нидерландия също са отбелязани значителни покачвания.

Според Евърет-Алън широкият диапазон на цифрите отразява различните реакции на смекчаването на паричната политика в региона.

„Европейската централна банка (ЕЦБ) пристъпи към осем понижения на лихвите в сегашния цикъл, но последиците се проявяват неравномерно поради разликите в условията за финансиране, нивата на предлагането и основното търсене“, коментира тя.

Правителствата се намесват, за да подкрепят купувачите на първо жилище

Михаел Полцлер, главен изпълнителен директор на мрежата за недвижими имоти RE/MAX Europe, отбелязва, че конкретни за отделните страни фактори продължават да движат разликите в представянето с правителствени инициативи в подкрепа на купувачите на първо жилище и за стимулиране на дейността в по-достъпния край на пазара в някои страни членки.

„В Португалия, например, подкрепата на правителството създава както добри възможности, така и предизвикателства“, отбелязва той. „Програмата „Държавна гаранция“ помогна на много хора под 35 години да получат достъп до ипотечни кредити за първи път, но същевременно продавачите видяха възможност да повишат цените“, обяснява Полцлер.

Във Франция продажбите на жилища са нараснали с 10,4%, а Испания е отбелязала по-малък ръст от 2,5 на сто. За Германия и Италия не са налични данни.

Според Евърет-Алън умереният ръст от 2,5% в Испания на сделките с жилища показва нормализиране след силен ръст след пандемията, като ограниченото предлагане, особено в крайбрежните и островните райони, намалява обема на сделките. Ръстът с 10,4% във Франция показва постепенно възстановяване след вяли 2023 и 2024 г., въпреки че различията по области се запазват, а перспективата за предстоящи данъчни промени може да повлияе на пазара.

В Норвегия, която не членува в ЕС, продажбите на жилища са нараснали с 10% през второто тримесечие. Най-новите данни за Полша от последното тримесечие на 2024 г. показват годишен спад от 17,9 на сто.

Полцлер отбелязва, че програмата за ипотечни кредити с фиксирана лихва от 2% на полското правителство, която предизвика силно търсене, беше прекратена поради бюджетни ограничения.

„Все още не е обявен заместител, а лихвените проценти са високи, затова много купувачи изчакват, за да видят как ще се развие пазарът през 2026 г.“, казва Полцлер.