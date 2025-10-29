Цените на жилищата са твърде високи за повечето гърци

Разминаването между цените на жилищата и разполагаемите доходи в Гърция става значително, съобщиха хора от имотната индустрия на конференцията Prodexpo 2025, цитирани от гръцкия вестник „Катимерини“.

„Броят на местните купувачи, които могат да отговорят на сегашните ценови нива, намаля значително, тъй като разминаването между цените на имотите и разполагаемите доходи се увеличи“, коментира Лефтерис Петамианос, председател на Панелинската федерация на имотните асоциации от Атина-Атика. Според него това прави пазара уязвим от криза, тъй като разчита повече на търсене от чужбина, за да функционира, и в същото време е „по-плитък“.

Потамианос изтъкна също проблема с дългите забавяния при прехвърлянето на собствеността, като заяви, че „има парализа в покупките и продажбите на имоти, в резултат на което имоти на стойност милиарди евро стоят и чакат месеци наред, докато покупката и продажбата им бъде финализирана“. Другият основен проблем е неактивният жилищен фонд, „огромен, мъртъв капитал, който чака да бъде активиран“.

Този въпрос беше коментиран и от заместник-министъра на икономиката и финансите Георгиос Коцирас, който заяви: „Вече се предприемат действия за пускането на нови имоти на пазара, искаме да видим как ще действат мерките, които ще бъдат гласувани, в момента се работи по данъчно облекчение във връзка с ремонтите на жилища и то ще бъде удължено с още две години. Смятаме, че всичко това ще допринесе за появата на повече имоти на пазара“.

„Голяма част от гръцките купувачи не могат да си позволят да закупят имоти на стойност над 200 хил. евро“, отбеляза Костас Георгакос, главен изпълнителен директор и съосновател на компанията Prelevits & Georgakos Real Estate. Според него програмите „Моят дом“ са повишили цените с 20%, а в някои случаи дори с 30%, което създава проблем за много заинтересовани страни.

Но е положително, че цените не се увеличават със същия темп. Според Панайотис Барциотис, ръководител на агенцията REInvest Greece, „ръстовете вече не са двуцифрени както преди. Това означава, че пазарът е узрял и се развива с по-голяма зрялост“.

Андреас Протопапас, генерален мениджър на FinTHESIS, каза, че 80% от покупките и продажбите днес все още се осъществяват с налични средства, но той счита, че през следващите години ще се увеличи делът на сделките с банкови заеми, тъй като „банките искат да дават заеми“.