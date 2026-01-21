Volvo Cars представи електрическия си джип EX60 и не очаква последици от евентуални мита

Volvo Cars съобщи, че новият ѝ елекрически SUV със среден размер EX60 ще има сходна цена с тази на хибридната версия на същия модел, като шведската автомобилна компания отхвърли опасенията, че евентуални мита на САЩ, свързани с Гренландия, биха могли да нарушат плановете ѝ, предава Ройтерс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи в събота, че планира мита от 1 февруари за редица европейски страни, включително Швеция, заради Гренландия. Големите страни членки на ЕС критикуваха този ход като изнудване.

Volvo изнася по-голямата част от автомобилите си за САЩ от Европа.

EX60, който беше представен в Стокхолм, ще се произвежда в завода на Volvo в Гьотеборг и ще бъде заесегнат, ако митата бъдат приети. Но главният изпълнителен директор Хакан Самуелсон отхвърли опасността и изключи по-нататъшни промени в производството.

„Новите мита не се определят от акаунт в социалната мрежа Truth Social. Да видим дали ще се случат. Имам съмнения, че нещо ще излезе от това“, каза той пред Ройтерс. Самуелсън заяви, че Volvo все още очаква да постигне както ценови, така и маржин паритет между EX60 и плъгин хибрида XC60 на всички пазари, включително в САЩ.

„Повечето от големите плъг-ин модели също имат мито от 15%, така че маржът трябва да е еднакъв навсякъде, не виждам никаква разлика“, каза ръководителят на Volvo.

Цената на EX60 ще започне от 62 990 евро в Германия спрямо около 67 990 евро за най-продавания модел на компанията XC60.

Високите цени са основна пречка за по-широкото разпространение на електромобилите, като средната им цена е с около 30% по-висока от тази на сравними модели с двигатели с вътрешно горене. EX60 ще бъде пуснат на пазара в Европа това лято, а по-късно през годината ще достигне и САЩ. Но първоначално той няма да бъде пуснат на силно конкурентния китайския пазар, като се следва сходна стратегия с тази на сестринската марка Polestar.

Volvo, чийто мажоритарен собственик е китайската компания Geely, ограничи усилията си за преминаване изцяло към електромобили след забавяне на търсенето и закъснения при EX30 и EX90.

Изцяло електрическите коли към момента съставляват малко над 20% от продажбите, но Самуелсон се надява, че EX60 ще стане основен двигател на обема, като спечели скептиците относно електромобилите с дългия си пробег, разумна цена и време за зареждане колкото една почивка за кафе.