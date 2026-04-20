Електромобилите набират инерция в Европа през първото тримесечие

Продажбите на изцяло електрически автомобили (BEV) на основните автомобилни пазари в Европа растат с почти една трета през първото тримесечие, тъй като шофьорите търсят алтернативи на двигателите с вътрешно горене, след като войната в Близкия изток доведе до най-високия скок в цените на бензина от години, съобщава Ройтерс.

Регистрациите на нови BEV са се увеличили с 29,4% спрямо предходната година до почти 560 хил. броя през тримесечието, като само през март те са се увеличили с 51,3% до над 240 хил. превозни средства на 15 европейски пазара, показаха данни на търговската асоциация E-Mobility Europe и консултантската фирма New Automotive.

Миналата година тези пазари представляваха 94% от всички продажби на BEV в Европейския съюз (ЕС) и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), чиито страни се придържат към законите на ЕС, регулиращи емисиите на въглероден диоксид, показват данни на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA).

„Ръстът в продажбите на електрически автомобили през март е едно от най-големите скорошни постижения на Европа в областта на енергийната сигурност в месец, когато зависимостта от петрола се превърна в реална уязвимост“, заяви генералният секретар на E-Mobility Europe Крис Херон, цитиран от Ройтерс.

Европейските страни, които отчитат най-бързи темпове на продажба на електромобили. Източник: E-Mobility Europe

От съвместното изявление на двете организации става ясно, че половин милион регистрирани през тримесечието електрически превозни средства са достатъчни, за да намалят потреблението на петрол с 2 млн. барела годишно.

Петте най-големи пазара в региона - Германия, Франция, Испания, Италия и Полша - са регистрирали ръст от над 40% в продажбите на BEV през тримесечието. Според изчисленията 21,2% от всички нови автомобили, регистрирани в ЕС и ЕАСТ през март, са електрически.

В отделен доклад, публикуван по-рано през април, New Automotive посочва, че регистрациите на електрически превозни средства във Великобритания, втория по големина пазар на това задвижване в Европа след Германия, са нараснали с 12,8% през тримесечието, подпомогнати и от покачващите се цени на бензина, и представляват 22,5% от продажбите на нови автомобили в страната.

Обем и темп на продажби на електромобили в Европа от началото на годината. Източник: E-Mobility Europe

Франция продължава да води по ръст на продажбите сред основните пазари, като отчита 28% увеличение на регистрациите през тримесечието, подкрепено от правителствената схема за стимулиране на продажбите.

Скандинавските страни остават като лидери по отношение на приемането на това задвижване. Около 75% от всички нови коли в Дания са напълно електрически през март, докато този дял във Финландия достига около 50%.

В Норвегия пазарният дял на BEV надхвърля 98%, въпреки че регистрациите се свиват на годишна база със 7 на сто.

В Нидерландия продажбите на електромобили се понижават с 24,4%, докато в Чехия регистрациите растат с 10,5 на сто при пазарен дял от 5,7 на сто.