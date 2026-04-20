Електромобилите набират инерция в Европа през първото тримесечие

Продажбите на изцяло електрически автомобили (BEV) на основните автомобилни пазари в Европа растат с почти една трета през първото тримесечие, тъй като шофьорите търсят алтернативи на двигателите с вътрешно горене, след като войната в Близкия изток доведе до най-високия скок в цените на бензина от години, съобщава Ройтерс.
Регистрациите на нови BEV са се увеличили с 29,4% спрямо предходната година до почти 560 хил. броя през тримесечието, като само през март те са се увеличили с 51,3% до над 240 хил. превозни средства на 15 европейски пазара, показаха данни на търговската асоциация E-Mobility Europe и консултантската фирма New Automotive.
Миналата година тези пазари представляваха 94% от всички продажби на BEV в Европейския съюз (ЕС) и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), чиито страни се придържат към законите на ЕС, регулиращи емисиите на въглероден диоксид, показват данни на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA).
„Ръстът в продажбите на електрически автомобили през март е едно от най-големите скорошни постижения на Европа в областта на енергийната сигурност в месец, когато зависимостта от петрола се превърна в реална уязвимост“, заяви генералният секретар на E-Mobility Europe Крис Херон, цитиран от Ройтерс.
От съвместното изявление на двете организации става ясно, че половин милион регистрирани през тримесечието електрически превозни средства са достатъчни, за да намалят потреблението на петрол с 2 млн. барела годишно.
Петте най-големи пазара в региона - Германия, Франция, Испания, Италия и Полша - са регистрирали ръст от над 40% в продажбите на BEV през тримесечието. Според изчисленията 21,2% от всички нови автомобили, регистрирани в ЕС и ЕАСТ през март, са електрически.
В отделен доклад, публикуван по-рано през април, New Automotive посочва, че регистрациите на електрически превозни средства във Великобритания, втория по големина пазар на това задвижване в Европа след Германия, са нараснали с 12,8% през тримесечието, подпомогнати и от покачващите се цени на бензина, и представляват 22,5% от продажбите на нови автомобили в страната.
Франция продължава да води по ръст на продажбите сред основните пазари, като отчита 28% увеличение на регистрациите през тримесечието, подкрепено от правителствената схема за стимулиране на продажбите.
Скандинавските страни остават като лидери по отношение на приемането на това задвижване. Около 75% от всички нови коли в Дания са напълно електрически през март, докато този дял във Финландия достига около 50%.
В Норвегия пазарният дял на BEV надхвърля 98%, въпреки че регистрациите се свиват на годишна база със 7 на сто.
В Нидерландия продажбите на електромобили се понижават с 24,4%, докато в Чехия регистрациите растат с 10,5 на сто при пазарен дял от 5,7 на сто.