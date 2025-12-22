2025 година - рекордна за пазара на автомобили в България

За България 2025 година донесе „и добри, и не толкова добри“ новини за автомобилния сектор. Добре е, че пазарът на нови леки автомобили през изминалата година вероятно ще е "най-високият", откакто има статистика, като досегашният пик е 2008 г. с около 55–56 хиляди (продажби на леки коли - бел. ред.). По-слабият сигнал е спадът при лекотоварните автомобили – знак, че бизнесът може да забавя инвестиции и подмяна на автопарка. Това заяви Александър Костадинов, председател на Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него общият пазар на автомобили (леки и лекотоварни) вероятно няма да надмине 2008 г., но при запазване на темпа е възможно това да се случи догодина.

По темата за стимули за електромобили за физически лица Костадинов е категоричен, че трябва да има такива, защото България е с най-застарял автопарк – средно 19 години, като над 75% от колите са над 15-годишни. Той обаче изрази скептицизъм за 2026 г. заради политическата обстановка и други приоритети.

Като технологични акценти за 2025 г. той посочи първите полутвърди и твърдотелни батерии, които могат да променят електромобилите чрез по-висока плътност, по-голяма безопасност и потенциален пробег от около 1000+ км. Костадинов допълни, че производството в Европа се променя и новите модели вече са „по-евтини и по-добри“ от предишното поколение.

Изминалата година събеседникът определи като година на ускорено пренареждане в автомобилния сектор, в което икономиката, продуктовите цикли и геополитиката се преплитат.

По думите му китайските производители вече държат над 6% пазарен дял в Европа, а анализи сочат, че в средносрочен план той може да се повиши към 10–15%, което не е добра новина за европейските компании.

Натискът вече не е само при електромобилите, а европейският пазар все още не е толкова развит при чистите EV, като движението е по-силно към plug-in хибридите. „Именно там китайските производители се ориентират по-активно, защото митата са по-ниски и те се чувстват конкурентни“, обясни Костадинов.

Паралелно с това част от китайските компании вече търсят производство в Европа, като например BYD в Унгария и Chery в Испания.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.