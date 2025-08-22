Търговският хаос - удар за автопроизводителите, но и шанс за България

Автомобилната индустрия е изправена пред нови сътресения заради митата, наложени от администрацията на Доналд Тръмп. Разходите за водещите производители вече възлизат на близо 12 млрд. долара, а прогнозите сочат спад в световното производство с около 2% през 2025 г. Това се равнява на между 1,2 и 1,5 милиона автомобила по-малко. На пръв поглед процентът изглежда малък, но става дума за огромен финансов ефект. Това коментира арх. Любомир Станиславов, изпълнителен директор на "Аутомотив Клъстер България", в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

Митата от 15% за автомобили от Европа и Япония и 10% за британски коли ще имат сериозно отражение, макар че окончателното споразумение между Вашингтон и Брюксел все още не е финализирано, смята събеседникът. Той подчерта, че макар в документа да има готовност за намаляване на митата върху автомобилни компоненти, това ще стане само ако Европа изравни част от своите регулации с американските. В същото време се предвиждат и сериозни ангажименти за европейските държави, включително закупуване на енергийни ресурси и технологично оборудване от САЩ.

Станиславов посочи, че реалистичен сценарий е пренастройване на веригите за доставки, така че местните пазари да се обслужват основно от местни производители, а не преместване на производствени мощности към САЩ. Това би могло да създаде нови възможности за държави като България, които предлагат конкурентна цена и стабилна производствена среда.

„Става въпрос за едно пренастройване на веригите на доставки. Компаниите, които произвеждат и асемблират автомобили в САЩ, ще сте стремят да ограничат своите доставчици предимно от такива, които произвеждат тези компоненти в САЩ. Съответно в Европа ще направят същото, което може да доведе и до позитиви, специално тук в България. В една такава среда бихме били изключително конкурентоспособни, смята експертът.

Станиславов допълни, че индустрията вече реагира на сътресенията с иновации, нови модели и по-добри цени. В Европа се очакват силни премиери на автомобилното изложение в Мюнхен, а разликата между цените на електрически и конвенционални автомобили вече почти е изчезнала.

Предимство ще имат страните, които инвестират в технологии, автоматизация и инженерни кадри, обобщи гостът, подчертавайки, че България трябва да бъде по-агресивна в привличането на инвестиции и модернизацията на производството.

„Това, което може да направим допълнително в България, и се надявам нашата администрация да е готова за това, е да бъдем много агресивни с привличането на нови инвестиции - и от компании, които вече са тук…много по-лесно е да убедим една компания, която вече е в България, да инвестира допълнително, да създаде нов завод или нова цех, отколкото да привличаме изцяло нов производител“, коментира Станиславов.

