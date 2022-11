Мъск: Завръщането на блокираните потребители в Twitter ще отнеме време

Платформата ще създаде ясен процес, което ще отнеме няколко седмици, казва новият ѝ собственик

Илон Мъск заяви, че Twitter Inc. няма да позволи на никого, който е бил отстранен от услугата заради нарушаване на правилата ѝ, да се върне в платформата, докато компанията не въведе ясен процес, което според него ще отнеме поне няколко седмици.

Мъск, който наскоро завърши придобиването на компанията за 44 млрд. долара, заяви в Twitter рано в сряда, че е разговарял с редица лидери от гражданското общество за това как компанията „ще продължи да се бори с омразата и тормоза и да прилага политиките си за честност на изборите“.

„Съветът за модериране на съдържанието на Twitter ще включва представители с широко разминаващи се възгледи, които със сигурност ще включват общността за граждански права и групите, които се сблъскват с насилие, подхранвано от омраза“.

Коментарите са направени в момент, в който Мъск, самоопределящ се като абсолютист на свободата на словото, работи за преодоляване на опасенията, че социалната медийна платформа под негова собственост ще бъде обект на по-свободно модериране на съдържанието и ще приеме обратно личности, които са били отстранени от платформата, пише The Wall Street Journal.

Потребителите, рекламодателите и служителите на Twitter следят отблизо какво ще направи Мъск през първата си седмица като собственик на Twitter. Главният изпълнителен директор на Tesla заяви по-рано, че Twitter не трябва да забранява постоянно потребителите и че ще отмени забраната на акаунта на Тръмп, който беше отстранен заради риск от по-нататъшно подстрекаване към насилие след бунта в Капитолия в САЩ през миналата година.

Тази седмица две големи рекламни компании препоръчаха на клиентите си временно да преустановят рекламирането в Twitter поради опасения за способността на компанията да следи съдържанието, съобщиха запознати със ситуацията.

Мъск заяви, че сред хората, които би приветствал обратно в платформата за социални медии, е бившият президент Доналд Тръмп. Той също така заяви, че Twitter „не може да се превърне в адски пейзаж, където всичко може да бъде казано без последствия!" В допълнение към спазването на законите Мъск заяви, че Twitter трябва да бъде „топъл и гостоприемен за всички".

Предприемачът заяви, че иска социалната медийна платформа да стане по-малко зависима от цифровата реклама, като смята, че вижда начин за увеличаване на приходите от продажбата на абонаменти. Цифровите реклами съставляват близо 90% от общите приходи на Twitter, а самият Мъск наскоро написа в Twitter, че клони към предлагане на абонамент за 8 долара на месец за платената услуга Twitter Blue.

Освен това Мъск заяви, че подкрепя отмяната на някои от правилата на Twitter, регулиращи съдържанието, като миналата седмица написа в мрежата, че потребителите, „отстранени по незначителни и съмнителни причини, ще бъдат освободени от затвора на Twitter". Той обяви, че планира да свика съвет за модериране на съдържанието, за да помогне той със съвети за модериране на съдържанието.

Сред лидерите на гражданското общество, с които Мъск заяви, че е разговарял, са Джонатан Грийнблат, главен изпълнителен директор на Anti-Defamation League, ръководителят на National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) Дерик Джонсън и Кен Хърш, главен изпълнителен директор на George W. Bush Presidential Center.

Туитовете на Мъск в сряда бяха публикувани в отговор на публикация от Йоел Рот, ръководител на отдела за безопасност и почтеност на Twitter, в която се казваше „Оставаме нащрек срещу опитите за манипулиране на разговорите за междинните избори в САЩ през 2022 г.".

Въпросът как Мъск ще се справи със забранените преди това акаунти е основен, откакто миналия четвъртък приключи придобиването на Twitter. Тръмп беше окончателно изгонен от Twitter на 8 януари 2021 г. във връзка с бунта в Капитолия в САЩ заради туитове, които ръководителите на компанията смятаха за вероятно, че са вдъхновили насилие.

Тръмп, който оттогава основа собствена платформа за социални медии, заяви, че е доволен от придобиването на Twitter от Мъск и не е съгласен със забраната си, но също така заяви, че не планира да се върне в платформата. Поне засега акаунтът остава спрян.

Междувременно Мъск си присвои нова титла в описанието си в профила си в Twitter - "Оператор на горещата линия за оплаквания в Twitter". Малко преди това той нарече себе си там "Chef Tweet".

Фактът, че сега той се представя за оператор на горещата линия за оплаквания в Twitter, е свързан с последното му съобщение: В бъдеще само тези акаунти в Twitter, които сключат абонамент за услугата Twitter Blue за осем долара на месец, ще получават потвърждение под формата на синя отметка.

"Към всички, които се оплакват, моля, продължавайте да се оплаквате, но това ще струва осем долара", написа Мъск в Twitter; досега постът му е събрал над 800 000 харесвания.