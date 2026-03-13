Социалната мрежа X ще промени системата за верификация в Европа

Социалната мрежа X на Илон Мъск, известна преди като Twitter, се съгласи да промени механизма си за верификация в Европейския съюз (ЕС) след глоба от 120 млн. евро, съобщава Bloomberg.

„X представи коригиращи мерки във връзка със синята си отметка“, заяви говорителят на Европейската комисия Томас Рение, имайки предвид системата, която идентифицира верифицираните потребители в X. „Комисията ще оцени внимателно предложените коригиращи мерки.“

Рение не предостави подробности за това как X възнамерява да адаптира услугата си за европейските потребители. Социалната мрежа не е отговорила веднага на искането за коментар.

През декември комисията наложи глоба на X съгласно правилата си за модерация на съдържанието – Закона за цифровите услуги (DSA), твърдейки, че системата му за предоставяне на значки за верификация на платени потребители е подвеждаща.

Синята отметка преди това се добавяше само към профилите на хора, които биха могли да бъдат обект на имитация, включително журналисти, знаменитости и други публични личности. Решението на Мъск от 2022 г. да я превърне в платена функция, според Комисията, е подвело потребителите на X да повярват погрешно, че проверените акаунти са надеждни. Мъск, който е и най-богатият човек в света, придоби Twitter за 44 млрд. долара същата година.

Синята отметка беше една от жалбите, които миналата година доведоха до първата глоба по DSA. Други предполагаеми нарушения включваха липсата на прозрачност от страна на X по отношение на рекламите и отказът да се позволи на независими изследователи достъп до публичните данни на платформата.

От X беше поискано да предложи мерки за разрешаване на проблема със синята отметка до 12 март, в противен случай щеше да бъде наложена периодична санкция. Компанията, която обжалва глобата, ще трябва да я плати или да предостави финансова гаранция до 16 март.

Решението на ЕС да наложи глоба на компания на Мъск – съюзник на американския президент Доналд Тръмп, предизвика трансатлантически дипломатически скандал, чиито последици все още се усещат в Брюксел.

Членове на администрацията на Тръмп, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс, обвиниха ЕС в цензура и наложиха визови забрани на бившия европейски комисар Тиери Бретон и активисти срещу дезинформацията. Роденият във Франция Бретон често е влизал в конфликт с Мъск по повод спазването на Закона за цифровите услуги от X.