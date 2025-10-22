Anthropic и Google водят преговори за облачна сделка за милиарди долари

Anthropic води преговори с Google за сделка, която би осигурила на компанията за изкуствен интелект (AI) допълнителна изчислителна мощност, оценена на десетки милиарди долари, твърдят източници на Bloomberg, запознати с въпроса.

Планът, който все още не е финализиран, включва предоставянето на облачни изчислителни услуги на Anthropic, допълват източниците, пожелали да останат анонимни. Споразумението ще позволи на Anthropic да използва тензорните процесорни единици (TPU) – чиповете, които са специално проектирани за ускоряване на натоварванията при машинното обучение, посочва един от източниците. Google е по-ранен инвеститор и доставчик на облачни услуги за Anthropic.

Anthropic и Google отказват да коментират. Преговорите са още в ранен етап и детайлите може да се променят. Цената на акциите на Google се повиши с повече от 3,5% по време на следборсовата търговия, докато Amazon.com, също инвеститор и доставчик на облачни услуги в Anthropic, записа около 2% спад на борсата.

Основана през 2021 г. от бивши служители на OpenAI, Anthropic е най-известна със серията си големи езикови модели Claude, които се конкурират с GPT моделите на OpenAI. Подобно на своите конкуренти, Anthropic набира значителни суми, за да държи позиции в надпреварата за развитие на изкуствения интелект, което според лидерите в индустрията ще изисква повече ресурси за изследвания и пробиви, както и потребителско търсене.

Наскоро Anthropic проведе ранни разговори за финансиране с инвестиционната фирма MGX. Това се случи около месец, след като затвори кръг за 13 млрд. долара. Това финансиране, водено от Iconiq Capital, в което участват и Fidelity Management and Research и Lightspeed Venture Partners, почти утрои оценката на Anthropic до 183 млрд. долара, включително с набраните средства.

По-рано Google инвестира около 3 млрд. долара в Anthropic. През 2023 г. технологичният гигант се ангажира да инвестира 2 млрд. долара в стартъпа за изкуствен интелект, а по-рано тази година инвестира още 1 млрд. долара. Amazon обеща да инвестира около 8 млрд. долара в Anthropic, която е ключов клиент на Amazon Web Services в сферата на изкуствения интелект и е основен потребител на персонализираните AI чипове на Amazon.