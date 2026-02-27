OpenAI набра рекордните 110 млрд. долара при оценка от 730 млрд. долара

OpenAI е приключила кръг на финансиране за рекордните 110 млрд. долара при обща оценка на компанията за изкуствен интелект от 730 млрд. долара, без да се включват набраните средства. Това ще даде допълнителен тласък на усилията на компанията за осигуряване на още изчислителна мощ и привличане на служители, съобщава Bloomberg.

Amazon.com Inc. е инвестирала 50 млрд. долара, съобщи OpenAI в петък. SoftBank Group и Nvidia са вложили всяка по 30 млрд. долара, става ясно още.

OpenAI и конкурентът Anthropic засилиха набирането на средства през тази година в опит да финансират скъпоструващия си залог върху чиповете и центровете за данни. Двете компании се фокусират върху застъпващи се групи от фондове за рисков капитал и инвеститори от Big Tech сектора, включително Nvidia и Microsoft, които участваха и в последния кръг на финансиране и на Anthropic.

Голямата инвестиция от Amazon, дългогодишен партньор на Anthropic, също така сближава връзките с OpenAI. В рамките на споразумението стартъпът на Сам Алтман ще използва средствата от Amazon за АІ чиповете на компанията Trainium и заедно двете ще разработят персонализирани модели за инженерните екипи на Amazon. Също така OpenAI ще похарчи допълнително 100 млрд. долара за продукти и услуги на Amazon Web Services в рамките на следващите 8 години. Двете компании обявиха през ноември сделка, в рамките на която стартъпът ще похарчи около 38 млрд. долара за услуги на AWS в рамките на седем години.

Според Microsoft, която е сред големите инвеститори на OpenAI и в миналото двете са били ексклузивни инфраструктурни партньори, отношенията между компаниите остават силни. „Нищо, свързано с днешното обявление, не променя каквото и да е било в отношенията между Microsoft и OpenAI“, заявиха двете компании в съвместно изявление.

Anthropic набра 30 млрд. долара в кръг на финансиране по-рано този месец от инвеститори, включително Nvidia и Microsoft. Това оцени компанията на 380 млрд. долара, включително набрания капитал.