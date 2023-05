Apple вече е единственият голям производител на телефони без сгъваем модел

Засега сгъваемите телефони са надпревара само за Android, доминирана на световната сцена от Samsung

Apple Inc. вече е единственият голям производител на смартфони, който няма сгъваемо устройство в портфолиото си, което го поставя встрани от една тенденция, която обещава да генерира десетки милиарди долари през следващите години.

След като Google на Alphabet Inc. представи Pixel Fold на събитие в сряда, всяка голяма марка с операционна система Android вече е приела този формфактор. Въпреки че Apple започна отдавна работа по сгъваем iPhone, тя не прояви интерес към пускането на продукт на пазара, коментира Bloomberg.

Подходът не е необичаен за Apple, която често не бърза, а навлиза в утвърдена категория с по-съвършен продукт. Такъв беше случаят със самия iPhone през 2007 г. Компанията също така има по-малко стимули да променя сегашната си линия iPhone, тъй като доминира на пазара на премиум смартфоните.

Но скоро Apple може да се окаже с години по-назад от конкурентите си в един обещаващ сегмент. Въпреки че сгъваемите телефони са все още малка част от пазара, те се предлагат на по-високи цени и отварят вратата за нови функции, като помагат на марките от по-нисък клас да навлязат в премиум сегмента. Пазарните наблюдатели очакват този сегмент да бъде най-бързо развиващата се област в иначе свиващото се поле на смартфоните.

Въпросът е дали Apple в крайна сметка ще помогне за утвърждаването на концепцията за сгъваемите устройства, или ще я пропусне, казва Нийл Моустън, директор проучвания в Strategy Analytics.

„Аpple има силата да създаде или разруши бъдещата индустрия на сгъваемите устройства", каза той. „Ако пусне твърде рано един сгъваем продукт, който не е готов за пазара, това може да провали целия франчайз на iPhone. Ако Apple няма сгъваем iPhone или iPad в продажба до 2025 г., когато приходите на индустрията ще се приближат до десетки милиарди долари, тогава ще започнем да се притесняваме“.

Базираната в Купертино, щата Калифорния, компания не е коментирала темата.

Компанията реализира по-голямата част от приходите си от линията iPhone, която се подобрява постепенно всяка година и от години не прави големи промени в дизайна или функциите. Засега сгъваемите устройства все още не са достигнали достатъчно големи обеми, за да отнемат значителен дял от Apple, която контролира 77% от пазара на телефони с цени над 750 долара през миналата година, твърди анализаторът на Omdia Джуси Хон.

Засега сгъваемите телефони са надпревара само за Android, доминирана на световната сцена от Samsung Electronics Co. Конкуренцията обаче е по-силна в Китай, където местните марки използват такива устройства, за да се издигнат на по-високо ценово ниво. Xiaomi Corp., Huawei Technologies Co., Vivo и Oppo вече имат по няколко модела на пазара. Honor, независима марка, отделена от Huawei през 2020 г., също помага за това сегментът да стане по-достъпен със своето устройство Honor Magic Vs, представено през тази година.

Китайските марки са изправени пред все по-голям натиск да диференцират продуктите си и да насърчават потребителите да надграждат, особено когато по-широката телефонна индустрия е в застой. Вътрешният за Китай пазар на смартфони претърпя двуцифрен спад на доставките през изминалата година. За разлика от Apple, която вече е създала благоприятен цикъл на обновяване на своите iPhone на всеки няколко години, марките с Android, които са по-заменяеми, трябва да печелят клиенти наново с всяко ново устройство. Сгъваемата опция помага за това.

Това е очевидно и за компания като Oppo, най-големия производител на смартфони в Китай.

„Сгъваемите устройства са бъдещето и са от изключителна важност за цялостната продуктова стратегия на Oppo", казва Били Джан, президент на отдела за продажби и услуги в чужбина в Oppo. Неговото мнение се споделя и от Honor, която очаква Китай да бъде първият пазар, на който сгъваемите устройства ще започнат да водят в премиум сегмента. Според говорител на Honor тясното сътрудничество с местните доставчици помага за бързото подобряване на достъпността, а 90% от 5000-те най-популярни приложения в Китай вече са адаптирани за сгъваеми устройства.

Разработката на сгъваеми устройства е капиталоемка задача, тъй като изисква проектиране и усъвършенстване на панти, които са издръжливи и тънки. Необходими са и допълнителни иновации, като например ултратънкото стъклено покритие на екрана на Samsung, което позволява да се запази познатото усещане за стъкло върху повърхност, която може да се огъва.

До тази седмица участието на Google в сегмента на сгъваемите устройства се ограничаваше до софтуер. Притежаваната от Alphabet компания отговаря за разработването на Android и си сътрудничи със Samsung от представянето на първия сгъваем телефон Galaxy Fold през 2019 г., за да може операционната система и нейните приложения да работят с такива устройства. Нейният собствен Pixel Fold може да осигури желана конкуренция на Samsung, която все още се радва на предимството на първия и 79% дял от световния пазар, твърди Брайън Ма от IDC.

Според ветерана в мобилната индустрия и анализатор от CCS Insight Бен Ууд и Хон от Omdia първото влизане на Apple в тази категория е по-вероятно да бъде с таблет, отколкото със сгъваем iPhone. Ууд очаква през 2024 г. да се появи „суперпремиум iPad с гъвкав дисплей". Междувременно Хон счита гънката в средата на сгъваемите екрани за основна пречка за приемането им от Apple. Това несъвършенство е значително подобрено от първото поколение устройства на Samsung, но се запазва дори в най-новите модели. А производителят на iPhone е известен с това, че е взискателен при избора на технология за дисплеите.

„Немислимо е Apple да не е експериментирала с технология за гъвкави дисплеи в лабораториите си за разработване на продукти в продължение на десетилетие или повече", казва Ууд. „Силата на съществуващото портфолио от iPhone и високите маржове, които то носи, изключват необходимостта Apple да реагира на конкурентните сгъваеми смартфон устройства“.