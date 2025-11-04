Nintendo повиши прогнозата си за продажбите на Switch 2, засилвайки увереността, че конзолата ще запази силния си старт, пише Bloomberg.

Базираната в Киото компания сега очаква до март следващата година да продаде 19 млн. бройки от устройството, струващо 450 долара, в сравнение с първоначалната прогноза за 15 млн. бройки. Тя също така повиши прогнозата за оперативната си печалба за фискалната година с 16% до 370 млрд. йени (2,4 млрд. долара).

Компанията отчете оперативна печалба от 88,25 млрд. йени и приходи от 527,2 млрд. йени за тримесечието до края на септември. И двата показателя надминаха средните прогнози на анализаторите, събрани от Bloomberg.

Switch 2 е най-скъпият хардуер на Nintendo до момента и единствената дългосрочна платформа на компанията за множеството ѝ собствени гейминг франчайзи. Устройството отговори на високите очаквания за ранните продажби, достигайки нови върхове в конзолния сегмент и захранвайки хардуера на двата ключови пазара на Nintendo - Япония и САЩ.

Хибридният наследник на конзолата Switch продаде над 6 млн. бройки през първите си седем седмици на пазара. Президентът на Nintendo Шунтаро Фурукава заяви, че няма да е лесно да се поддържа този висок темп, а като причина за това посочи повишените цени на хардуера и макроикономическите предизвикателства, включително търговското напрежение между САЩ и Китай и повишените мита от администрацията на Доналд Тръмп.

Инвеститорите очакват продажбите на Switch 2 да се ускорят през настоящото тримесечие предвид настъпването на сезона на празничното пазаруване.

Nintendo увеличава производството на конзоли, за да отговори на търсенето, което остава по-високо от предлагането на най-важните пазари. Миналия месец Bloomberg News съобщи, че компанията е поискала от своите партньори, занимаващи се със сглобяване на устройството, да произведат 25 млн. бройки от Switch 2 до март.